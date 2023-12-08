«Ситуация критическая: депутат Рады о военной помощи Украине

США в два раза сократили объем финансовой помощи, запланированной для Украины в бюджете на следующий год.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявила депутат Верховой рады, член временной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи Александра Устинова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

При этом, Устинова посчитала хорошим знаком двукратное сокращение суммы помощи.

«Очень разумно поступили наши друзья в Конгрессе, в Сенате, потому что мы знаем, что сначала говорили, что 61 миллиард будет выделен для Украины, сейчас, если вы посмотрите, эта сумма уменьшена вдвое. Но то, что она уменьшена вдвое – это хорошо, потому что она не будет красной лакмусовой бумажкой для наших противников кричать, почему мы такие огромные средства на Украину выделяем.

С другой стороны, мы знаем, что те деньги, которые раньше выделялись на Украину, не все шли на Украину – много из них шли на пополнение своих собственных складов, например. Потому что нам давали оружие, а сами себе пополняли запасы. Так вот, сейчас пополнение таких стоков вынесено в отдельные бюджетные строки. Соответственно, общая сумма уменьшена.

Но те деньги, которые непосредственно пойдут на Украину, они увеличились. Это хитрость, которую наши друзья в Сенате протащили, за что я им очень благодарна», – сказала политик.

«Будет ли это критично, если эта помощь не будет утверждена до 15 числа? Да, это очень болезненно по нам ударит, я буду говорить честно. Потому что во-первых, в наш бюджет не поступят те деньги, которые мы ждем. И это очень негативно повлияет на наши общие показатели, которые будут пересматриваться Международным валютным фондом в декабре. Единственное, что нас может спасти – если европейцы дадут нам большую часть помощи в начале года, дадут нам 18 миллиардов, а не 10, как они сейчас запланированы. Второе – что касается оружия. Ситуация там будет критической, но мы видим, что мы уже начали готовиться, уже строятся фортификационные укрепления по всей линии фронта, чтобы мы могли, грубо говоря, окопаться и вести ту войну, которую сможем, пока нам не поступят определенные партии оружия», – заявила Устинова.