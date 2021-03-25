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25.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Медицина, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Сюжет дня
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Ситуация критическая. Молдова заблокировала поставки российской вакцины в Приднестровье


Власти Приднестровья отчаялись дождаться российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» и дали старт прививочной кампании западными вакцинами, полученными в рамках румынской помощи Молдове.

Об этом в своем телеграм-канале написал президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный санитарный врач, ссылаясь на мнение международных экспертов (в том числе представителей ВОЗ), считает возможным применение «AstraZeneca». Эта вакцина, как известно, уже есть в наличии. Предлагается дать старт вакцинации в понедельник. В ближайшее время должна прибыть и партия «Pfizer». Ее нам выделяют по линии Всемирной организации здравоохранения», – написал Красносельский.

Ранее он заявлял, что приднестровцы не будут прививаться «AstraZeneca» в надежде получить «Спутник V», однако, по его словам, молдавские власти препятствуют поставкам российской вакцины.

«Есть серьезные трудности с молдавскими «коллегами», если их так можно в данных обстоятельствах назвать. Молдавская сторона включила бюрократические механизмы, препятствующие поставке российской вакцины в Приднестровье. Документальное подтверждение тому – активная переписка министра иностранных дел ПМР с молдавскими визави. Работа ведется. Надеемся, что с этого сугубо гуманитарного вопроса будет снят политический налет, и нам дадут возможность обеспечить безопасность жителей Приднестровья», – написал Красносельский.

Вчера Верховный совет Приднестровья обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «оказать содействие в деле спасения жизней соотечественников» и способствовать скорейшему доставке в республику российской вакцины «Спутник V».
Ситуация в республике критическая. Коронавирусные стационары заполнены на 97%, прирост заболевших вдвое превышает числе выздоровевших.


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