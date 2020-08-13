«Ситуация критическая»: Опубликовано экстренное обращение к властям Белоруссии

13.08.2020, Минск, Эльвира Мирсалимова

Власти Белоруссии должны экстренно заявить о роспуске ЦИК и начале политической реформы. Ситуация в стране критическая, откладывать начало диалога нельзя.

Об этом говорится в обращении к руководству республики, которое на страницах «ПолитНавигатора» публикует Эльвира Мирсалимова, заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) по молодежной политике и заместитель председателя оргкомитета «Гражданское согласие».

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«Хотя вроде как радикальная фаза протеста пошла на спад, но неожиданно для всех появились так называемые «бархатные» формы – женщины с цветами, цепочки врачей, работники предприятий и т.д. А это уже показатель недовольства общества в целом. И от этого уже не отмахнуться. Никто не хочет потрясений, но и мириться с нынешним положением вещей уже никто не будет», – так Мирсалимова пояснила причины появления этого обращения.

….Итак, ситуация критическая. Точка бифуркации. К этому нас подводили, об опасности её возникновения мы предупреждали.

Первое, что сейчас необходимо сделать – это устранить причину всеобщего недовольства – ЦИК. Это признаёт протест, это должны признать и власти. Центризбирком является главным раздражителем и причиной протестов. Увы, избирательная система, сформировавшаяся в последние два с половиной десятилетия, ныне утратила свою необходимость и попросту перестала отвечать запросам общества. Не признать этого – плеснуть топлива в пламя протеста.

Итак, нужно объявить о роспуске нынешнего Центризбиркома и обозначить: как, на каких условиях будет создаваться новая, открытая и понятная избирательная система страны.

Второе. Сейчас самое время объявить: каким образом, в какие сроки произойдёт политическая реформа. Какие преференции получат партии и движения, в которые с готовностью вольются многие из тех, кто выразил недоверие властям, отдав свой голос «против». Лучше общаться с представителями партий в парламенте, чем стрелять в людей на улицах.

Политическая реформа должна начаться с признания ошибок. С признания того, что номенклатурная каста во многом повинна в том, что такая ситуация стала возможной. Номенклатура оказалась не готова к такому развитию событий и, как следствие, не сделала шагов, которые бы нивелировали недовольство весомой части гражданского общества. Эти высокомерные парни, члены «масонской ложи», должны снять короны, посыпать голову пеплом и начать исправлять свои «косяки».

Необходимо создание некой ассамблеи, которая осуществит открытый диалог всех сил, участвующих в конфликте. Именно, не назначить «сверху», не выставить условия протестующим – мол, мы поговорим только на таких-то условиях, а обозначить свою готовность «утереться», признать собственные ошибки и решить проблему.

Люди должны свободно высказаться, понять, что их услышали и быть уверенными, что их требования перерастут в конкретные шаги и действия, которые и станут началом реформ.

Граждане страны – это основа нашего государства. Взгляните на эту фразу глазами протеста, дорогие оправдатели и прочие представители «касты избранных». Давайте вместе выполним эту работу: мы готовы участвовать в процессе урегулирования ситуации.

Накануне выборов мы непрестанно повторяли одну и ту же фразу – не участвуйте в незаконных и противоправных действиях. Теперь мы говорим – давайте договариваться!