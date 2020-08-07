Ситуация меняется. Лукашенко развязывает руки России – Затулин

07.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко, скорее всего, сохранит свою должность после выборов, но его отношения с Москвой уже не вернутся на прежний уровень.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Константин Затулин.

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По его словам, официальный Минск боится, что наблюдатели их России «могут назвать вещи своими именами». При этом депутат считает, что направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию в нынешних условиях нецелесооюразно.

«Все, что уже произошло в этой избирательной кампании, никак не может служить подтверждением того, что это вообще настоящие выборы. Какие-то кандидаты в президенты арестованы, какие-то бежали из страны, видеокамер нет, число наблюдателей сократили… В результате наблюдатели должны будут либо закрывать на все это глаза, а я делать этого не хочу, либо они заявят о своей позиции и нарвутся на поток оскорблений и обвинений в свой адрес на тему того, как Россия пытается опротестовать честные выборы честного Лукашенко», – считает политик.

Издание также поинтересовалось, может ли, исходя из всего этого, в перспективе Москва не признать белорусские выборы, в частности победу Лукашенко.

«Это означает свободу рук для нашей власти в определении ее поведения после выборов. Будем смотреть на то, как народ и политические силы Белоруссии будут реагировать на итоги голосования. Скорее всего, Лукашенко останется у власти, поэтому Москве придется поддерживать с ним контакт. Однако де-юре и де-факто – это в дипломатии две большие разницы», – резюмировал Затулин.

Напомним, что выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. При этом сегодня Москва не поддерживает, как это было раньше Лукашенко, который в свою очередь распорядился арестовать в Белоруссии граждан РФ, а официальный Минск объявил «боевиками и наемниками».