Ситуация меняется не в пользу Украины

26.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Страны Запада будут подталкивать Украину к компромиссу и мирному решению конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире ток-шоу «Пульс» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад идет к тому, что ему уже не хочется дальше воевать с Россией. Тогда и нас заставят, будут подталкивать. Будут подталкивать потихоньку к тому, чтобы мы шли на перемирие. Мы можем обижаться на Совет Европы, на немцев, французов и так далее, говорить о том, что коррупция, ради денег и так далее – мы же видим что в Совете Европы деньги, да, решают роль. Но просто мир меняется, к сожалению, не в нашу пользу. И поэтому надо будет идти на компромисс», – заявил Карасев.