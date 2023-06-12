«Ситуация может стать опасной»: ВСУ продолжают наступление, пытаясь срезать Времевский выступ

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Украинские формирования продолжают наступление на Запорожском направлении и, несмотря на потери, достигают определенных успехов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают источники, отслеживающие активность на фронтах СВО.

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Так, тг-канал проекта WarGonzo, основанного военкором Семеном Пеговым, к исходу вчерашнего дня сообщил тревожные новости.

«Противник продолжает продвижение на стыке зон ответственности 5-й армии и ОБТФ «Каскад», что, в принципе, было прогнозируемо. Враг зашел в н.п. Макаровка, что является более серьезной потерей, нежели Нескучное, так как находится на высоте. Если противнику удастся закрепить успех, то он обязательно попробует использовать эту точку, как плацдарм для дальнейших действий. Пока что продвижение ВСУ на этом участке составляет не более пяти километров вглубь нашей территории. С одной стороны, на оперативный простор им выскочить не удалось – перед ними должны быть вторая и третья линии обороны. Однако с другой, не разделяем оценок в духе – эти территории не играют большой роли. Конечно, играют – наши пацаны бьются за каждый клочок земли. Другое дело, что в определенный момент встает вопрос целесообразности с точки зрения сохранения собственного ресурса для продолжения дальнейшей обороны. Враг ведь тоже наносит урон – не только мы жжём их «Леопарды». Сейчас необходимо не подпустить врага к Старомлыновке. В случае успеха ВСУ ситуация может стать критической и куда более опасной, чем многим кажется сейчас», – предупреждает канал Пегова.

Бои за Старомлыновку подтвердил и военкор Александр Сладков.

«Запорожский участок фронта от Херсонской области до Донецкой области устойчив. Мощные атаки ВСУ под Ореховым пока прекращены. Стык Запорожской области и Донецкой области— идут бои. ВСУ пытается пробиться к Старомлыновке. Ночные события покажут либо устойчивость нашей обороны, либо результативность противника. Пехота бьется, работает наша артиллерия, мы на выгодных огневых позициях», – написал Сладков.

«Противник вечером предпринял попытку прорыва, нанося удар в стык позиций наших морпехов 5А и ОБТФ «Каскад». Идет по руслу реки Мокрые Ялы, но на высоты зайти пока не может, – описывает ситуацию военный обозхреватель Юрий Подоляка. – ВСУ позарез надо до утра закрепиться на высотах, чтобы дальше идти на Старомлыновку – цель всего удара. Здесь находится местный логистический узел и с одновременным ударом с запада от Левадного, срезается весь т. н. Времеевский выступ. На сейчас он остановлен в районе н.п. Урожайное. За Макаровку идут бои (кстати, она находится тоже внизу, а не на высотах). Если прорваться не сможет, то скорее всего, растратив силы, откатиться назад. Нахождение на этих позициях (без занятия преобладающих высот) ставит его в крайне невыгодное положение. Тут надо идти либо вперед до конца, либо придется отступать. Отсюда ночь будет во многом решающая».

Утром появилась сводка от проекта «Рыбарь», руководимого военным аналитиком Михаилом Звинчуком.

«Тяжелые бои идут в районе Времьевского выступа, где ВСУ заняли Нескучное и Благодатное после планового отхода из них российских бойцов. При этом противник несет серьезный урон, оплачивая жизнями людей и техникой незначительные территориальные приобретения. На Запорожском направлении после огромных потерь командование ВСУ приостановило попытки лобовых штурмов. Тем не менее по всей линии фронта фиксируется работа диверсионных групп и интенсивные артиллерийские дуэли», – говорится в сводке.

Новости о занятии нового населенного пункта появились утром со стороны ВСУ.

«Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35-й отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского», – сообщил объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

«Противник за ночь все-таки сумел взять под контроль и закрепиться на холме напротив Благодатного и тем самым обеспечил правый фланг своей группировки в долине реки Мокрые Ялы, – уточнил утром Подоляка. – Также ему удалось закрепиться на холмах (от него) левее и тем самым подровнять свой фронт наступления. Наша авиация не работает в связи с погодными условиями (дожди, туман) и тем для противника ситуация заметно упрощается. Очевидно, с учетом обстановки (прогноз погоды на сегодня не особо лучше, чем вчера) ВСУ попытаются развить свой успех по направлению к Старомлыновке и попытаются взять под контроль этот важней узел наших коммуникаций».

Воюющий в ДНР историк Сергей Григоров в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что российские силы пытаются измотать противника.

«Бои в обороне также требуют выдержки, и они, конечно, сопряжены с тем, что где-то приходится отходить с боями, изматывая противника и уничтожая его силу. Противник в местах наступления сосредотачивает силы, превосходящие оборону. А противник до сих пор имеет превосходство в живой силе, имеет превосходное оснащение, в том числе для ведения ночного боя, в изобилии западное вооружение, связь и разведку. Когда я эти дни читал, что враг несёт огромнейшие потери, хотелось охладить данных писателей, так как противник только на южном направлении сосредоточил наступательную группировку в 50-60 тысяч», – предупредил наш собеседник.

По его словам, за неделю боёв противник понёс невозвратными потерями в живой силе два полка.

«Это большие потери, но не огромнейшие, конечно. Наступательный потенциал противника не может быть исчерпан при потерях в 5-10% от группировки. Его потери станут огромнейшими, если противник понесёт потери в районе 70% от группировки и не добьётся оперативных успехов. При этом наши потери должны быть в несколько раз меньше. Исчерпание наступательного потенциала противника при пусть и некоторых тактических успехах должно открывать возможность уже для нашего контрнаступления. Готовится ли оно для этого случая, я не в курсе. Сама по себе Большая Новоселка, которую мы не смогли взять в прошлом году, и южнее которой противник ведёт наступление, является ключом для нанесения нами удара на Курахово, из которого ведутся обстрелы Донецка. Без взятия Большой Новоселки наступать на Курахово из района Марьинки крайне проблематично. Но сейчас должна быть выполнена хотя бы задача минимум – ликвидация наступательной группировки противника, исчерпание Украиной ресурса для формирования резервов и наступательных операций», – резюмировал Григоров.