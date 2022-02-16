«Ситуация может выйти из-под контроля»: Пушилин о войне

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В отличие от 2014 года Народная милиция ДНР сегодня представляет собой полноценные боевые подразделения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

У него поинтересовались, стоит ли ожидать большой войны в Донбассе.

«Думаю, ответ на этот вопрос знают только в Вашингтоне и, может быть, в Киеве. Ситуация нестабильная, и пока эскалация идет по нарастающей», – сказал Пушилин.

По его словам, Украина и те, кто стоит за ней, заигрались так, что поднимать ставки выше некуда, только усиливать провокации.

«От Киева мы слышим противоречивые заявления: некоторые политики вдруг даже перестали видеть признаки «неминуемого нападения» – слишком велики экономические потери внутри страны, ее жители охвачены паникой, страхом от искусственно нагнетаемой военной истерии. Самая большая опасность в том, что ситуация с той стороны от линии соприкосновения может выйти из-под контроля, особенно с учетом того, что там находятся ультранационалистические подразделения. В этом случае конфликт может перейти в горячую фазу», – говорит глава ДНР.

При этом он добавил, что Донецк в войне не заинтересован.

Отвечая на вопрос, готова ли республика к войне, лидер провозглашенного государства отметил, что ДНР не была готова к войне в 2014 году, но сумела защитить свою землю от агрессии со стороны регулярной армии Украины.

«Все годы конфликта мы не стояли на месте, и Народная милиция ДНР сейчас представляет собой полноценные боевые подразделения, имеющую высокую степень боевой подготовки. Так что к возможным полномасштабным военным действиям со стороны Украины готовы. А когда они начнутся, Байдену, конечно, виднее: это их инструкторы обучают украинских военнослужащих, это они только за последнее время поставили Киеву 17 самолетов с боевой техникой», – резюмировал Пушилин.