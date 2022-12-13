«Ситуация мрачная»: американцы засомневались в стойкости украинцев

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Бытовые проблемы, связанные с длительным отсутствием электроэнергии, способны подорвать моральный дух Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американский журнал «Тайм».

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«Путин пытается сделать Украину необитаемой. Хотя моральный дух украинцев до сих пор выдерживал, дни или даже месяцы перебоев с интернетом, телефонами, водой, отоплением и светом могут подорвать их стойкость, решимость и боевой дух», – отмечается в статье.

После почти трехмесячных ударов по энергетической инфраструктуре последствия разрушительны, продолжает издание.

«Повреждены все до единой украинские тепловые (угольные или газовые), а также гидроэлектростанции, хотя и не все до полной неработоспособности. Почти каждая электрическая подстанция была поражена, в основном иранскими дронами-камикадзе, от которых почти невозможно защититься. Больше, чем на 40% повреждена электрическая сеть. А тем временем, имея в своем распоряжении карты электросетей Украины советских времен, Россия нацеливается на ранее нанесенные удары, чтобы гарантировать, что Украина не сможет стабилизироваться. По меньшей мере один электрик погиб в результате повторного российского удара при устранении повреждений от первого удара на той же подстанции», – пишет автор.

По его словам, мощность производства электроэнергии на Украине упала на 50% из-за того, что страна с трудом вырабатывает электроэнергию и тепло в зимний период.

Далее идет тиражирование фейка о якобы обстрелах Запорожской АЭС российскими силами, которые контролируют этот объект.

«Большая часть падения связана с тем, что Запорожская АЭС, на долю которой приходится не менее 20% генерирующих мощностей страны, отключена, чтобы защитить ее от российских обстрелов. Возобновляемые источники энергии (ветровые и солнечные) обычно составляют не менее 10% энергетического баланса Украины, но они также отключены, потому что в основном расположены на оккупированных Россией территориях на юге. Только две украинские ТЭС работают исправно, да и те повреждены», – говорится в материале.

При этом импорт может удовлетворить лишь 10% от потребностей страны в электроэнергии. Помощь обещают западные союзники, однако на Украине «в основном закончились запасные части, а на Западе трудно найти оборудование, совместимое с устаревшей украинской сетью советских времен».

«Несмотря на заявления рядовых украинцев и политиков о том, что они спокойно переживут зиму независимо от того, есть ли у них электричество и тепло, а также заявления Киева о том, что все повреждения энергетической инфраструктуры будут устранены и национальная воля не сломается, ситуация мрачная. Будем надеяться, что у России закончатся ракеты и беспилотники до того, как погода еще больше ухудшится», – резюмирует издание.