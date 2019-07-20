20.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Косово, Политика, Россия, Сербия, США
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Ситуация на Балканах остаётся тревожной

Параллельно с позитивными изменениями, такими как вызов «премьер-министра» самопровозглашенного Косово Рамуша Харадиная в Специальный суд в Гаагу, в европейской политике на Балканах сохраняются негативные тенденции.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Алексей Мартынов.

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«Хотелось бы думать, что благодаря вмешательству Макрона здравый смысл возвращается в европейскую политику на Балканах. Но параллельно мы видим, какие усилия предпринимаются разнообразными проамериканскими центрами на территории Европы и некоторыми европейскими странами по разжиганию конфликтной ситуации вокруг Косово и Сербии. Выделяются приличные деньги на так называемую контр-пропаганду и борьбу с «российским влиянием» на Балканах.

Буквально вчера один известный аналитический центр в Праге выпустил доклад с рекомендациями усилить контр-пропаганду. Ситуация остается тревожной», – сказал Мартынов.

19 июля Рамуш Харадинай подал в отставку. Причиной отставки стал вызов Специального суда в Гааге выступить в качестве подозреваемого в военных преступлениях. Подобные вызовы получили также брат экс-боевика Даут Харадинай.

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