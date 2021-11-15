Ситуация на белорусско-польской границе вошла в критическую фазу

Лагерь мигрантов на белорусско-польской границе неожиданно снялся с места сегодня утром. Беженцы прошли гигантской колонной, растянувшейся на километр, к пограничному пункту пропуска Брузги. Впереди шли женщины и дети.

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Белорусский пост они обошли, прорвав ограждение из колючей проволоки, и встали огромной толпой в 3,5 тысячи людей перед польским пунктом пропуска Кузница.

Мигранты вновь выставили впереди детей и стали упрашивать польских пограничников пропустить их. Свою просьбу они мотивировали тем, что стало слишком холодно, и они не могут больше жить в палаточном лагере на границе.

В ответ с той стороны границы запустили вертолет, в белорусской – подняли дрон. Началось противостояние в воздухе. Со стороны Кузницы подогнали водомет и выстроили подразделения полиции. Кроме того, начали прокручивать через динамики запись на русском языке. Это была просьба к белорусам отправить мигрантов домой.

Так они и простояли друг против друга до темноты. Когда начало смеркаться, мигранты принялись разбивать палатки и жечь костры прямо на бетонной площадке между двумя КПП. Белорусские пограничники их не трогают.

«Сейчас очень драматичный момент на границе. Значительная часть беженцев снялась с лагеря и направилась в польскую сторону. Поляки, конечно, их не пустят, они готовы стрелять. Единственный путь сохранить жизни – это Германии организовать гуманитарный коридор, скорее всего, самолетами из Гродно», – написал в своем телеграм-канале белорусский политолог Алексей Дзермант.

Тем временем в Германии растет движение в продержку мигрантов, сконцентрировавшихся в Белоруссии. Их готовы принять Гиссен, Гёттинген, Кёльн, Фрайбург.

Ранее с инициативой выступили Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг. Сегодня в Берлине у Бранденрбургских ворот прошел пикет под лозунгом «Откройте границы».

Аналогичное мероприятие состоялось в Лондоне. В нем принимали участие в основном арабы. Они держали лозунг «Позор Польше».

«Новое немецкое правительство Шольца не может себе позволить начать свое правление с гуманистической катастрофы в центре Европы, на польско-белорусской границе. Воздействовать на поляков, чтобы те пустили несчастных беженцев в ЕС, Германия, однако, не может. Придется будет самолетом забирать страждущих из Беларуси в Германию, но на прямые переговоры с Лукашенко немцы не пойдут. Или же Германия с ЕС оплатит туркам и Ираку, их национальным авиалиниям, чтобы они забрали беженцев из Беларуси назад. Для Германии это самый лучший вариант», – написал немецкий политолог Александр Рар.

Он считает, что Германии нужно торопиться. Иначе Польша развяжет на границе геополитический конфликт. Поддержку она получит от Англии и США.

Либеральный российский политолог Станислав Белковский трактует те же самые факты иначе. Он считает, что Кремль якобы собирается использовать мигрантский кризис для углубления и обострения противоречий между Германией и Восточной Европой.

«Главные (гео)политические достижения Кремля в этой страшноватой истории могут быть таковы. 1. Раскол Евросоюза. Из-за конфликта Германии с Польшей (и Восточной Европой в целом) по мигрантскому вопросу. 2. Скачок противоречий между Старой Европой (Германией и Ко) и англосаксонским миром (США, Великобритания), на позицию которого в известной мере ориентируются Польша и Литва. Это – важнейшая часть всего замысла. А. Г. Лукашенко же собирается на всём происходящем банально заработать денег. Часть он получит от РФ за услуги, другую – от Германии за репатриацию беженцев (в Ирак, Сирию, Йемен)», – написал Белковский.