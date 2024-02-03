Ситуация на Черном море для России стала «стабильно тяжелой»

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Ситуация на черноморском театре военных действий остается для России стабильно тяжелой, о чем свидетельствует недавняя атака на МРК «Ивановец».

Об этом в интервью «Соловьев.лайв» заявил военный эксперт Андрей Союстов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока российской стороне не удастся организовать эффективную систему освещения надводной обстановки с привлечением необходимых сил и средств, включая крупные БПЛА, что позволит засекать и уничтожать украинские безэкипажные катера еще на подступах к их целям, – я рассматриваю ситуацию на черноморском театре военных действий как стабильно тяжелую для нас», – сказал Союстов.

По его мнению, стабилизировать ситуацию можно только комплексом мер.

Это ведение разведки и нанесение предупреждающих ударов по районам базирования украинских безэкипажных катеров, непрерывный контроль надводной обстановки и оснащение вымпелов ЧФ средствами, которые не только позволили бы обнаруживать эти катера своевременно (РЛС, тепловизор), но и осуществлять огневое поражение в ближней зоне, то есть поражать цели под самым бортом.