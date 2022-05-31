Ситуация на фронте. Анализ полковника Алёхина

Новости Украины

Ход спецоперации на Украине для «ПолитНавигатора» продолжает анализировать полковник Геннадий Алёхин из Харькова, боевой офицер, соратник легендарного генерала Трошева, член Союза писателей России.

Не утихают упорные, ожесточенные боестолкновения на протяжении всей Донбасской дуги. На северном фланге после овладения Лиманом русские войска приступили к планомерной и методичной зачистке густых лесных массивов и прилегающих к ним населенных пунктов Щурова и Диброва. Одновременно развивается наступление со стороны Изюма на Богородичное.

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Лиман (Красный Лиман) – имел важное значение, прежде всего в оперативно-тактическом плане. Железнодорожно-транспортный узел, относительно крупный населенный пункт, плацдарм для дальнейших наступательных действий, последний рубеж перед выходом на Славянск и Краматорск. ВСУ держались за Лиман зубами. Построили оборону по всем правилам военной науки, прежде всего вели серьезную инженерную подготовку – укрепленные опорные пункты с траншеями, окопами, замаскированными огневыми позициями, минными полями.

Как всегда киевские власти провели массированную пропагандистскую шумиху. Несмотря на громогласные заявления Зеленского о «лиманской твердыне» и «ни шагу назад», союзные войска четко, методично и грамотно зашли в город с трех направлений, при поддержке танков, бронетехники и артиллерии. Особо отличились бойцы специального назначения, действовавшие в составе штурмовых групп и отрядов.

Основные силы украинской армии и отряды теробороны ретировались на южный берег Северского Донца и пытаются закрепиться в некоторых местах – гора Прошиб и меловые горы возле Святогорска. Но попадают под мощный огневой удар авиации и артиллерии нашей группировки войск. Противник несет большие потери в живой силе и технике. Об этом уже вынуждены признавать украинские «говорящие головы» во главе с Арестовичем. Тем не менее, противник еще силен и наверняка предпримет попытку задержать союзные войска, используя рельеф местности (занятые высоты) и водную преграду для наступающих, а также подорванные мосты.

На южном фасе Донбасской дуги крупным очагом сопротивления противника в Северодонецке остаётся промзона — территория расположения Северодонецкой ТЭС. При этом она плотно блокирована союзными войсками. Северодонецк – ключевой город на оставшейся части территории ЛНР. В городских кварталах завершается специальная операция по зачистке. Подавляются огневые точки противника, перекрыты и взяты под контроль основные автодороги, жилые районы, где проживают десятки тысяч мирных жителей. Четко и слаженно действовали спецподразделения российской армии и народных республик, весомый вклад внесли и подразделения из Чеченской республики.

Оставшиеся в городе бригада ВСУ и националистические батальоны устремлены в сторону Лисичанска. На этом направлении разрозненные и изрядно потрепанные в боях подразделения украинской армии пытаются удержать рубеж на линии Покровское-Берестовое. Даже предприняли попытку контрнаступления в районе Белогоровки с целью деблокирования трассы Бахмут-Лисичанск. Там еще можно прорваться. Но «ловцов удачи» становится все меньше. Не зря водители окрестили трассу «дорогой смерти». Она плотно контролируется ВКС и артиллерией наших войск.

Также была попытка со стороны ВСУ отбросить российские передовые отряды от трассы Артемовск-Лисичанск. По ней доставлялась техника и вооружение для обороняющегося противника. И здесь «кислород» перекрыт. Контратака подавлена огневым ударом артиллерии.

В районе Авдеевки союзные войска при мощной поддержке боевой авиации и тяжелого вооружения продолжают взламывать глубокоэшелонированную оборону противника. С тяжелыми боями наступают к окраинам города с разных сторон.

Не менее знаковые события разворачиваются на Харьковском направлении. В последние дни жители Харькова и Белгорода (расстояние – около 70 километров), не говоря уже о проживающих в приграничных районах, находятся под воздействием артиллерийской и ракетной канонады. Если белгородцы слышат звуки «беспокоящего огня» (артиллерийский термин), то харьковчане ощущают такие прилеты на себе.

Имеется версия, что украинцы обстреляли Харьков из мести за успехи союзных сил в Донбассе, в очередной раз доказав, что этот город для них чужой. При этом дата военного преступления совпала с печальной годовщиной – ровно восемь лет назад, 26 мая 2014 года, нацисты в первый раз применили в Донецке тяжелую бронетехнику и авиацию.

В Белгородской области достается, к сожалению, и населенным пунктам Журавлевка, Нехотеевка. Их обстреливают с украинской стороны регулярно.

И на этом фоне президент Украины наносит стремительный визит в Харьков, впервые покинув Киев с начала военной операции. С какой целью? На мой взгляд, Зеленский дал ясно понять, кто теперь будет наводить порядок в городе и отражать «агрессию оккупантов».

Речь идет о возрождение харьковского подразделения «Азова». Хотя я бы назвал несколько иначе. Это тот же националистический отряд территориальной обороны «Кракен», вылупившийся из «Азова». Название преследует исключительно медийные цели. Ведь как ни крути, а ассоциация «Азова» с «Азовсталью» резко перестала быть героической. Теперь нужно восстановить бренд. И «Кракен», и «Азов-Харьков» – это ультрарадикальные подразделения боевиков, в последнее время пополнившиеся отпетыми уголовниками, выпущенными из тюрем. «Кракен» считается разведывательно-диверсионным (карательно-отжимным), и вряд ли «Азов-Харьков» станет чем-то принципиально отличаться. При этом формально они входят в воинскую часть Нацгвардии, однако характер набора как в «Кракен», так и в «Азов-Харьков» типичен для добровольческих батальонов образца 2014 года.

А тем временем, под Харьковом продолжаются бои местного значения, особенно в «серой зоне». Активность проявляют спецподразделения российской армии и Росгвардии. Диверсионно-штурмовые отряды ВСУ и теробороны выдавливаются к окружной дороге. Продолжаются огневые артиллерийские и ракетные дуэли.

По поступившей информации, стало известно, что под Терновой на стороне Украины воюет иностранный легион. Есть даже из Аргентины. Страшно боятся наших артобстрелов. Сразу прячутся в посадки. Моральный дух «захистников» падает. Устали, воевать не хотят. Потери угнетают. 30 человек под Терновой воевать отказались. Впрочем, как и в других районах Донбасской дуги. Мариуполь уже сказывается на морально-психологическом состоянии солдат и офицеров ВСУ, боевиков нацбатов.