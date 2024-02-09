«Ситуация на фронте критическая, друзья» – пропагандист Бутусов

Анатолий Лапин.  
09.02.2024 17:12
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Ситуация для ВСУ критическая – фронт «трещит» и войска уже приходится отводить на ряде направлений. Россия же имеет тактическое преимущество и наступает почти на всех участках.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация для ВСУ критическая – фронт «трещит» и войска уже приходится отводить на ряде...

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«Друзья, хочу вам сказать, что проблемы на фронте очень большие – я об этом говорю. И говорю уже не первый месяц и не первый год. Ситуация критическая – на самом деле, друзья, она и была критической, она была критической с первого дня – и даже, когда мы проводили наши наступательные операции, они проводились в условиях численного преимущества российских войск.

И враг превосходил – и превосходил нас во всех видах средств поражения, их численности и личном составе пехоты. Потому, конечно, ситуация на фронте очень тяжелая, поскольку мобилизация не проводится системно, пополнений подготовленных, о которых говорит президент, никто не присылает. Производство оружия в Украине не развернуто, потому, конечно, на фронте проблемы, друзья», – сказал он.

«А как их может не быть? Фронт трещит, и если не будет системных изменений… на некоторых участках, мы видим, нашим войскам приходится отходить. Я не скажу, что это катастрофа, но враг сейчас по всей линии имеет большое тактическое преимущество и наступает практически на всех участках. Потому, конечно, друзья, ситуация критическая, и она требует системных стратегических решений», – заключил Бутусов.

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