Ситуация на грани критической, Европа долго раскачивается – полковник ВСУ

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна может проиграть, оставшись без помощи, соответствуют действительности.

Об этом в интервью беглому российскому пропагандисту-либералу Евгению Киселеву заявил полковник запаса ВСУ, экс-офицер Генштаба, а ныне военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по крутости заявления, видимо, ситуация у нас именно такая, ситуация критическая. Европа очень медленно раскачивается, и пока они будут раскачиваться, мы можем пропустить свое окно возможностей в плане усиления наших вооруженных сил, их переформатирования и переоснащения. Потому что те же боеприпасы, которые нашел [президент Чехии] Петр Павел , миллион шестьсот, сейчас Эстония миллион еще нашла боеприпасов, но на них же надо деньги.

Основные партии этих боеприпасов начнут поступать конец мая-начало июня, не раньше. Сегодня нам Европа дала 170 тысяч, и начинаются первые поставки из того, что мы заказывали ранее. Благо артиллерия заработала. Но основной же груз придет через месяц-полтора, не раньше. Поэтому у нас действительно ситуация может быть на грани критической», – заявил Жданов.