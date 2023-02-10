Ситуация на передовой: Воспаления легких, обморожения – а разжигать огонь нельзя

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К боевым потерям украинских военных на фронте прибавились потери санитарные. Воспаления легких, обморожения выводят ВСУшников из строя из-за сырых окопов, а разжигать огонь им нельзя – сразу прилетит.

Об этом в эфире телеканала НТС заявил военный эксперт, подполковником ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те условия, которые сейчас мы создали для украинских боевиков, у них сущий ад. Если для наших подразделений за бортом -10, то у украинских боевиков постоянно солнцепёк, постоянно ураганный ветер и постоянно осадки в виде града. Поэтому тут о санитарных каких-то условиях говорить вообще не приходится», – подчеркнул Марочко.

По его словам, высокая плотность российского огня позволяет затруднить для ВСУ «поставки всех необходимых материальных веществ, технических средств».

«Эвакуация раненых затруднена, и естественно всё это приводит к росту числа потерь среди украинских боевиков. Опять же, погодные условия, минусовые температуры после того, как прошли дожди. Они находились всё время в сырости, в окопах, не имели возможности обогреться, потому что это демаскирующий фактор, и не всегда можно даже разжечь огонь на позиции, потому что сразу же туда наносится огневое поражение. Так вот, сейчас начали поступать украинские боевики с хроническими формами заболевания – это и респираторные заболевания, это и воспаление лёгких, гаймориты и отиты, которые уже в принципе переросли в хроническую форму».

За сутки с передовой привезли пятерых украинских солдат с обморожениями, которые привели к ампутации конечностей.

«Потому что уже в запущенной стадии. Опять же, по нашей информации один украинский боевик не перенёс операции. Обстоятельства мне неизвестны, но из пяти после операции выжило четверо, – указал Марочко. – Не надо забывать, что украинские боевики согреваются горячительным, и это влияет на степень обморожения».

Что касается боевых потерь, то, по словам Марочко, за неделю по данным Министерства обороны РФ ликвидировано более 1 тысячи украинских боевиков в зоне ответственности только второго армейского корпуса.

«Если мы берём какие-то конкретные участки, то мне поступила информация, что за сутки в районе Сватово-Кременная украинские боевики не досчитались 200 своих военнослужащих. Если брать санитарные потери, то, я думаю, смело можно умножать на три, – Так что потери довольно-таки серьёзные, если мы берём участок Сватово – Кременная, то там несут потери 14-я, 92-я, 81-я, 95-я и 103-я бригады украинских боевиков. То есть, практически нет ни одного подразделения украинских войск, которые ежедневно бы не несли потери», – указал Марочко.

«Если брать ситуацию за ту неделю и уже эту, то я могу сказать, что у нас есть ряд существенных успехов, мы освободили довольно-таки большое количество населённых пунктов. Пусть они не сильно значимые, но это освобождение наших граждан, которые были под гнётом с 2014 года. Это первое. Ну и второе, мы заняли ряд более выгодных позиций, заняли новые рубежи, которые позволяют развивать успех. Взяты хорошие плацдармы для дальнейшего развития успеха».