Ситуация на рынке нефти: добыча растет, цена падает, увлекая за собой курс рубля

19.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

За минувшие сутки нефть упала в цене до минимумов октября 2017 года. Стоимость одного барреля черного золота марки Brent рухнула почти на 6% — с 58,75 до 55,89 доллара, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Котировки еще одного нефтяного индекса- WTI снизились почти на 8% и торгуются на отметке около 46 долларов за бочку. Обрушение нефтяных цен эксперты связывают с увеличением поставок черного золота странами, не входящими в ОПЕК, и признаками замедления роста мировой экономики.

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Нефтяные котировки продолжают падать из-за рисков замедления мировой экономики и намерении ряда стран, не входящих в ОПЕК, нарастить поставки черного золота на рынок. «На рынке нефти случилась паника… Это все страхи рецессии. Повсюду антирисковые настроения», — комментирует сложившуюся ситуацию главный рыночный стратег Confluence Investment Management Билл О’Грэйди в интервью Bloomberg.

На этом фоне курс российского рубля в очередной раз снизился по отношению к американскому доллару и евро.

Комментируя ситуацию в своем телеграмм-канале, российский политолог Алексей Макаркин связал происходящее с кризисом доверия участников рынка друг к другу.

“Падение цены на нефть до 56-57 долларов за баррель после соглашения ОПЕК+ связано, в первую очередь, с недоверием рынка. Игроки не верят, что участники сделки будут строго исполнять ее условия. Особенно на фоне роста добычи нефти в России – по итогам 2018 года она увеличится на 10 млн баррелей. Российским компаниям нужны доходы, причем здесь и сейчас, а не в отдаленной перспективе. Что касается стран ОПЕК, то в прошлом было немало случаев превышения установленных квот. Вот рынок пока и не верит.

Есть и текущая причина – рост запасов сырой нефти и бензина в США. Но главное – это доверие. Если рынок в первом квартале почувствует, что соглашение выполняется, то цены могут повыситься и колебаться в коридоре 65-70 долларов за баррель. Если игроки увидят существенные превышения квот, возможно дальнейшее падение”, – убежден российский политолог.