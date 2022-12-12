Ситуация на севере Косово накаляется, из Украины звучат обвинения в адрес сербов
Албанские экстремисты в Косово могут под видом сербов напасть на международные силы, Белград готов направить в край своих военных.
Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Вучевич 12 декабря сообщил, что получил информацию разведки о планируемой провокации. Согласно ней, албанских экстремистов переоденут в гражданскую одежду, чтобы выдать инцидент за нападение местных сербов на военных KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово – прим.) и сотрудников EULEX (полицейская миссия ЕС в Косово – прим.) В связи с этим Вучевич призвал сербское население края действовать в мирном ключе.
Министр также отметил, что Сербия готова отправить своих военных на территорию автономного Косово. По его словам, правительство Сербии обсудит этот вопрос в ближайшие дни.
«Это пришло нам в голову не от отчаяния, а в соответствии с юридическими формами резолюции 1244 Совета Безопасности ООН и военно-технического соглашения. Сил безопасности в КиМ явно не хватает для обеспечения безопасности сербов. Правовая основа для этого существует с 1999 года. Сербия имеет право потребовать активации этого пункта и потребовать возвращения своих сил. Будут ли они допущены или нет – мы увидим», – заявил Вучевич.
Ситуация на севере Косово, населённом в основном сербами, остаётся крайне напряжённой. С утра 12 декабря там не работают начальные и средние школы, а также кафе и ряд магазинов. На дорогах, ведущих от административной границы с центральной Сербией, косовские сербы возвели баррикады, чтобы не допустить вывоза в Приштину бывшего полицейского Деяна Пантича, задержанного властями самопровозглашённой «Республики Косово» на КПП «Ярине».
В ответ сепаратистские власти закрыли этот пункт пропуска в Сербию, а также КПП «Брняк». Рядом с КПП и баррикадами дежурят представители KFOR и EULEX. Силовики «Республики Косово» несколько раз заявляли, что вступали в перестрелки с «криминальными группами», однако ни они сами, ни представители международных сил никаких доказательств этого не представили.
Бывший посланник США по диалогу между Белградом и Приштиной Ричард Гренелл 12 декабря обратился к «премьеру Республики Косово» Альбину Курти с требованием освободить арестованного серба, чтобы в ответ местное население должно убрать все баррикады.
«И если Курти не сделает этого немедленно, то США должны приостановить всю помощь. Мы не должны поддерживать того, кто сеет хаос и террор», – подчеркнул американский дипломат.
Он также оценил, что европейцы только усугубляют кризис на Балканах односторонним вмешательством и обвинил ЕС в сложившейся ситуации.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в тот же день отметил, что в вопросе напряженной ситуации между Белградом и Косово Россия выступает за то, чтобы все права косовских сербов были абсолютно обеспечены. Как заметил пресс-секретарь главы государства, российская сторона также выступает за то, чтобы сторонами выполнялись все обязательства, взятые ими в соответствие со всеми документами, которые имеют отношение к сложившейся ситуации.
Песков отметил, что со стороны президента Сербии Александара Вучича просьб о помощи «не было».
«В любом случае мы дорожим нашими братскими отношениями с сербами и болеем всей душой за то, чтобы эта напряженность как можно скорее спала», – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Свои пять копеек решили вставить и украинские политики. Так, депутат Верховной рады от маргинальной партии грантоедов ГОЛОС Инна Совсун вечером 11 декабря написала в Твиттер:
«В эти напряженные моменты, когда Сербия в очередной раз обостряет конфликт с Косово, я четко выражаю свою поддержку косоварам. Украина поддерживает Косово. Ваш суверенитет не должен быть нарушен. Не поддавайтесь имперскому шантажу».
Напомним, в конце октября скандальный депутат ВР от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко побывал в Приштине, где выступил в «парламенте Республики Косово», а также встретился с премьером и президентом самопровозглашённой республики.
Как сообщал «ПолитНавигатор», 9 декабря в Косовскую Митровицу зашли силы полиции и спецназа ROSU самопровозглашённой «Республики Косово». При этом нахождение вооружённых бойцов ROSU на севере края является нарушением Брюссельского соглашения 2013 года, согласно которому это запрещено без разрешения руководителей четырех сербских муниципалитетов.
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