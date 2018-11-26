26.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Война, Выборы, Мнение, Политика, Украина
Просмотров:

Ситуация на Украине идет в оптимистическом для Порошенко русле – политолог

Президент Украины Петр Порошенко пытается подавать себя как главного патриота страны, вводя военное положение ради того, чтобы перенести президентские выборы на осень 2019 года.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы видим, что ситуация разворачивается по оптимистическому сценарию для президента. Он навязал дискурс патриотизма и, соответственно, пытается себя подавать как главного патриота в Украине. Все остальные политики и кандидаты начинают с ним соревноваться. Если не проголосовал за постановление о военном положении – ты, соответственно, агент Кремля. Я думаю, эту логику поведения администрация президента будет навязывать всем политическим оппонентам. По факту обороноспособности это не добавит, но закрутить гайки в обществе будет реально. Понятно, что все это делается для того, чтобы как минимум перенести выборы», – заявил Молчанов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть