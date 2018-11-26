Ситуация на Украине идет в оптимистическом для Порошенко русле – политолог

26.11.2018, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко пытается подавать себя как главного патриота страны, вводя военное положение ради того, чтобы перенести президентские выборы на осень 2019 года.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы видим, что ситуация разворачивается по оптимистическому сценарию для президента. Он навязал дискурс патриотизма и, соответственно, пытается себя подавать как главного патриота в Украине. Все остальные политики и кандидаты начинают с ним соревноваться. Если не проголосовал за постановление о военном положении – ты, соответственно, агент Кремля. Я думаю, эту логику поведения администрация президента будет навязывать всем политическим оппонентам. По факту обороноспособности это не добавит, но закрутить гайки в обществе будет реально. Понятно, что все это делается для того, чтобы как минимум перенести выборы», – заявил Молчанов.