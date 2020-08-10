Ситуация на волоске: для полноценного Майдана в Белоруссии достаточно «левочкиных» и «звірячого побиття»

10.08.2020, Киев, Игорь Петров

Если окружение президента Белоруссии Александра Лукашенко расколется и если произойдет какой-либо инцидент, обостряющий ситуацию на улицах, то это может стать спусковым крючком для дестабилизации в Белоруссии.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Ситуация в Белоруссии будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего – от того, сможет ли белорусская оппозиция собрать большие митинги, по 50-100 тыс человек в Минске.

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Второй фактор – сможет ли белорусская оппозиция добиться раскола внутри команды Лукашенко, появятся ли там свои «порошенко», «левочкины» и «коломойские», люди из окружения президента, которые поддержат протесты, формально и неформально.

Кроме того, все зависит еще и от общеэкономической ситуации и «черных лебедей». Если случится непрогнозируемая эскалация по типу «звірячого побиття» студентов, то она может стать спусковым крючком для дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Но нестабильность уже возникла – в связи с действиями власти, такими как игнорирование пандемии коронавируса, попытками лавировать между востоком и западом, которые дезориентировали часть общества и лишили Лукашенко поддержки России. Лукашенко в какой-то мере совершил те же ошибки, что и Кучма на втором сроке и Янукович.

В то же время, в отличие от Украины, для Белоруссии не принципиально важна внешняя легитимизация этих выборов. Но 600 тыс голосов за Тихановскую – серьезный звонок для Лукашенко. Политическая система страны подошла к Рубикону, ее надо модернизировать.

За ним надо или определять преемника (Лукашенко уже очень давно у власти) или выбирать внешний курс – глубже интегрироваться с Россией или интегрироваться в западные политические структуры по украинскому сценарию. В нынешней системе Белоруссия теряет жизнеспособность», – резюмировал политолог.