Ситуация накаляется: в Эгейском море между Грецией и Турцией возобновилась война оповещений

10.08.2020, Афины, Алексей Топоров

Ираклионская станция гидрографической службы ВМФ Греции через международную систему оповещения НАВТЕКС заявила что аналогичная турецкая станция в Анталии не имеет права выпускать какие-либо оповещения для территориальных греческих вод.

Ранее через тот же НАВТЕКС Турция вновь сообщила о намерении провести сейсмические исследования в пределах греческого острова Кастелоризо.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Греция отмечает, что указанный турками район охватывает континентальный шельф Греции, следовательно намерения Анкары незаконны. Фактически, Афины призывают игнорировать турецкое оповещение в НАВТЕКС.

О намерениях исследовать шельф, по сути, находящийся в континентальных водах Греции, Турция заявляла еще в июле, однако тогда под давлением мирового сообщества приостановила экспансионистские планы.

Все изменилось после подписанного в минувший четверг между Египтом и Грецией соглашения о демаркации морских границ, которое стало ответом на территориальные претензии Турции, лишний раз дав понять Эрдогану, что на определенном участке Эгейского моря ему делать нечего.

Однако турецкий лидер – ярый сторонник неоосманизма, не был бы сам собой, если бы просто смирился со всем происходящим. Так, на сегодняшний день известно, что турецкое исследовательское судно «Орук Рейс», в сопровождении военных кораблей, проникло на территорию континентального шельфа Греции к югу от Кастелоризо. И это, по сути, означает, что оно начало сейсмические исследования, что, впрочем, пока официально не подтверждено.

В ответ греческий флот был приведен в полную боевую готовность, а Правительственный совет национальной безопасности (ΚΥΣΕΑ) под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса «рассмотрел ситуацию на Восточном Средиземноморье и способы реагирования на турецкую провокацию».

Также стало известно, что к решению вопроса Афины намерены привлечь НАТО – альянс, членами которого одновременно являются Греция и Турция. При этом стало известно, что Германия уже осудила действия Анкары в Эгейском море.

«Мы обеспокоены решением Турции провести дальнейшие сейсмические исследования. Министр иностранных дел Маас неоднократно заявлял, что необходимо уважать международное право, и что срочно необходимы шаги по деэскалации в Восточном Средиземноморье.

И в этом смысле дальнейшие сейсмические исследования – определенно неверный ход. Односторонние действия не приближают нас к решению вопроса, и Турция таким способом еще больше осложняет свои отношения с ЕС », – заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.