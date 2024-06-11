Ситуация не изменится, даже если каждый солдат получит по F-16 – Арестович

Анатолий Лапин.  
11.06.2024 10:59
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


Западные самолеты не изменят положение дел для ВСУ и ситуацию на поле боя даже если каждый украинский солдат получит по американскому истребителю.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные самолеты не изменят положение дел для ВСУ и ситуацию на поле боя даже...

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«Когда приедут F-16 и «Миражи», мы будем их применять точно так же, с теми же болезнями и ошибками, как мы применяем сейчас все остальное. Пусть там летчики попрофессиональнее и воздушные силы у нас более профессиональны, но в целом будет то же самое, и никакая «вундервафля» ничего не порешает.

Конечно, станет легче, конечно, появятся дополнительные возможности по огневому поражению и прочее-прочее, авиация – гибкий род войск, многофункциональный, много чего даст, но если вся система гнилая и едет не туда, то хоть каждому бойцу вручи F-16, в целом ситуация не изменится», – заявил Арестович.

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