07.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, США, Финансы, Экономика
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«Ситуация не нормализуется». Силуанов объяснил отказ России от доллара

Для России остаются очень существенными риски нарастания санкционных угроз со стороны Соединенных Штатов. Об...

Для России остаются очень существенными риски нарастания санкционных угроз со стороны Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, объясняя намерение радикально изменить структуру Фонда национального благосостояния.

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«Действительно, мы приняли решение о выводе средств Фонда национального благосостояния из долларовых активов. Сегодня около 35% ФНБ были вложены в облигации США и другие виды американских бумаг. Очевидно, ситуация во взаимоотношениях между Россией и Соединенными Штатами непростая, мы действительно видим постоянное нарастание санкционных угроз, фиксируем четкие санкционные тренды. Причем, как бы нам ни хотелось, ситуация не нормализуется, к сожалению. Доллар стал политической валютой», – сказал Силуанов.

Он говорит, что в отношении российских предпринимателей и страны в целом накладываются ограничения, которые приводят к тому, что расчеты в долларах усложняются, недавно были введены санкции против первичного размещения российского госдолга.

«Решение по переводу вложений Фонда национального благосостояния в другие активы было принято, чтобы обезопасить наши резервы. Мы договорились, что будем отдавать приоритет тем инструментам, которые гарантируют ФНБ устойчивость. Вложения в золото в длительной перспективе всегда имеют тенденцию к положительной капитализации. Кроме этого, мы увеличиваем вложения в юань, немного наращиваем долю евро. Новая структура, на наш взгляд, более устойчива к внешнеэкономическим изменениям и гораздо менее чувствительна к влиянию политических факторов», – отметил министр.

Собеседник издания считает, что российское решение не отразится на финансовом рынке США.

«Вложения в долларовые активы составляли порядка $40 млрд. Для Соединенных Штатов это незначительный объем, но для нас это существенно. Мы считаем, что резервы должны быть вне политики, поэтому и было принято решение переложиться в другие, более надежные активы», – подчеркнул Силуанов.


При этом он не исключил, что в дальнейшем будет увеличиваться доля юаня в российских вложениях.

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