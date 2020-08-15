15.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина, Франция
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«Ситуация ненормальная». Украинский посол жалуется, что Париж игнорирует Киев


На Украине Франция всегда воспринималась как русофильская страна.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» заявил покидающий в этом месяце свою должность посол Украины Олег Шамшур, отвечая на вопрос, почему ни нынешний, ни предыдущий президенты Франции так и не посетили Киев.

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«Отвечая на этот вопрос, я всегда отсылаю к пресс-служб Олланда или Макрона. Убежден, ситуация ненормальная, особенно учитывая роль Франции в поиске путей стабилизации ситуации на Донбассе и ее четкую поддержку территориальной целостности Украины. Визит французского лидера не только назрел, он перезрел, ведь последним Украину в 1998 году посетил Жак Ширак», – сказал дипломат.

По его словам, визит должен закрепить в украинском обществе «положительную эволюцию отношения к Франции»,

«Взгляд на Францию ​​в Украине всегда было неоднозначным: уважение (история, культура, политический вес, экономика). Но одновременно надо сказать прямо: Франция всегда воспринималась как русофильская страна. Надеюсь, что визит состоится, по крайней мере до конца каденции Эммануэля Макрона», – добавил Шамшур.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Шамшур устроил истерику из-за признания французами российского статуса Крыма.


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