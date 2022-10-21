«Ситуация непростая»: В Киеве начали признавать успехи России под Херсоном

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Минобороны РФ сегодня вновь заявило о сорванных попытках ВСУ продвижения в сторону Херсона и больших потерях противника.

«Сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Кроме того, предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей», – говорится в сообщении военного ведомства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Неофициальные источники подтверждают информацию об отражении атак, при этом сообщается о захвате в плен новой партии украинских военнослужащих, включая офицеров, а также двух трофейных танках Т-72.

Непростую ситуацию для ВСУ подтверждают и в Киеве.

Россия значительно усилила группировку своих войск в Херсонской области, поэтому ВСУ не могут вести успешное наступление. Об этом в эфире 5 канала заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я достаточно осторожно воспринимаю и заявления Суровикина, и херсонских гауляйтеров Стремоусова и Сальдо по поводу того, что они все сбегают, вот-вот российская армия будет вынуждена покинуть правый берег Днепра в нижнем его течении. Мы понимаем, что часто-густо в рамках информационной агрессии Российская Федерация запускает фейки. Потому я думаю, что лучше смотреть на ситуацию на поле боя. А мы знаем, что на правобережье Днепра в нижнем его течении сейчас идут ожесточенные бои местного значения, нет продвижения украинских сил обороны в рамках контрнаступления, поскольку россияне подтащили дополнительные резервы на правобережье. Речь идет о минимум четырех-пяти батальонно-тактических групп, которые созданы из числа частично мобилизованных. Они усилили оборонные порядки российских оккупантов, потому, когда говорят, что на протяжении следующей недели освободят Херсонщину, или хотя бы город Херсон от оккупантов, давайте посмотрим на дальнейшее развитие ситуации и будем ориентироваться не на сплетни и слухи, а на сводки от украинского Генерального штаба. Бои там, на самом деле чрезвычайно тяжелые. Тем более, что россияне в последнее время начали получать в достаточном количестве все логистические составляющие, ведь работают более-менее и понтонно-мостовые переправы через Днепр по поставке грузов, боеприпасов и оружия, работает мост в районе дамбы в Новой Каховке, пытаются они активно использовать понтонно-мостовые переправы и другие инфраструктурные объекты, чтобы доставлять оружие, боеприпасы и другие составляющие… То есть, ситуация для украинских сил обороны, с учетом того, что россияне там имеют немалое количество войск, по некоторым оценкам считается, что их там до 30-ти тысяч, плюс они имеют более-менее устойчивую логистику. То есть, ситуация для украинских сил обороны там непростая», – заявил Селезнев.