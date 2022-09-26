«Ситуация обострится»: Прогноз военных аналитиков об обстановке после референдума

Новости Украины

После воссоединения с Россией участвующих в референдуме территорий Украины и Донбасса, Москва будет иметь полное право обеспечивать национальную безопасность РФ любыми средствами поражения.

Об этом говорили участники эфира на канале «PolitWera», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это было упреждение – однозначно. Но дело в том, что объявленная частичная мобилизация – это про НАТО. Необходимо не забывать о маленьком вопросике: Россия сейчас присоединяет к себя свыше 100 тыс. квадратных километров и по разным оценкам – от 5,5 до 7 млн населения, и фактически призвана сформировать новый военный округ. Да еще и который приграничный, прифронтовой. Поэтому все это – действительно предупреждение. Это не только об Украине сейчас. Это – именно о НАТО», – заявил живущий в США военно-политический аналитик Андрей Мартьянов.

«Одно дело, когда независимые государства, независимые республики, а совершенно другое, когда территория России. Это уже совершенно другая игра. Поэтому сейчас и производится эта мобилизация частичная, потому что фактически будет образован новый военный округ. Потом его как-то раскидают по основным округам», – добавил американский эксперт.

В свою очередь, полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе Владимир Трухан отметил, что по окончанию референдумов и присоединения территорий к РФ, ситуация на линии соприкосновения обострится, однако в корне поменяются правила игры.

«Обострится, конечно. Она в любом случае обострится, потому что на данный момент, повышаются геополитические ставки в этой же самой любимой игре. Мы эти территории объявим своими, с нами опять никто не согласится, но вопрос – кто рискнет? Ситуация обострится в обязательном случае, просто наши себе немного развязывают руки. Они (противник – ред.) попробуют все это проверить на прочность, на зуб, но с нашей точки зрения, будем играть уже по своим правилам. Наблюдается очень жесткие синхроны. Тема с референдумами поднята после саммита «ШОС» – просто так совпадений не бывает», – сказал полковник.

Он подчеркнул, что после того, как ЛДНР, Херсонская и Запорожская области станут частью РФ, российскому командованию будет дана возможность применять более тяжелые вооружения.

«Руки развязываются каким-то образом. Мы можем начать применять более сильные средства поражения, которые у нас есть. Естественно, продолжатся военные действия. Референдумы играют какую роль? Мы взяли кусок территории, застолбили, объявили свой суверенитет и «Давайте, ребята (из НАТО – ред.), попрыгайте!». Получается небольшая шизофрения: с нашей точки зрения, война уже на территории России, с их (Западного мира – ред.) точки зрения – «Нас это вообще не колышет». Работает наша точка зрения. То, каким образом будет применяться, какой перелом… Идет все последовательно, по фазам, по этапам. Ту истерику, которую за харьковское направление разогнали – она бы в сводках Великой Отечественной войны получила название «бои местного значения», её бы даже никто не расписывал. Там есть деревни, которые сегодня наши, завтра – не наши. Это ничего не остановит. Просто получается так, что мы сами явочным порядком присваиваем себе право оперативно оборудовать эту территорию. Уже в соответствии с российскими законами и на российских стандартах», – объяснил Трухан.