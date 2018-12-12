Ситуация обостряется: Американские военные заговорили о блокаде Калининграда

12.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Американские военные постепенно вытесняют американских дипломатов из сферы внешней политики и позволяют себе делать очень опасные заявления.

Об этом в эфире youtube-канала Юрия Котенка заявил директор Музея войск ПВО (Россия) Юрий Кнуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Командующий вторым флотом заявлял, что якобы они придумали вариант блокирования Калининградской области. С моря — авианосцами. А с земли блокирует польская армия. Таким образом Калининград оказывается в блокаде, подобной ленинградской. То же самое, взрывается керченский мост и блокируется Крым, с одной стороны украинской армией, с другой — кораблями флота НАТО. Это провокационные заявления, призывающие фактически к началу третьей мировой войны. Это крайне опасно», – сказал Кнуров.

Также опасным он считает намерение США создать военную базу в Польше.

«Там есть небольшой коридор. Для того, чтобы его отсечь, планируется создать мощнейшую базу, которую можно было бы использовать для нанесения удара по Белоруссии и Калининграду, а в дальнейшем — по территории России. Размещать войска на территории Прибалтики и наносить удар по территории Псковской области. Плацдарм такой нехороший», – говорит эксперт.

Все это, полагает он, может даже ненамеренно привести к большой войне.

«Это чревато, поскольку размещение войск на территории Польши может привести к случайному столкновению, которое может перерасти в пограничный конфликт, затем в локальный конфликт, а этот конфликт в ограниченную ядерную войну, а затем во всеобщую», – предупредил Кнуров.