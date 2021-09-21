Ситуация обостряется: Сербия перебрасывает войска на границу с Косово

21.09.2021 17:57 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В ответ на провокацию албанских властей Косово, Сербия созвала Совет национальной безопасности и подтянула войска к границе с захваченному сепаратистами краем.

По итогу заседания Совбеза президент Александр Вучич заявил, что отверг «компромиссный» вариант ЕС, унижающий Сербию.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», после заседания Совета национальной безопасности президент Александр Вучич сообщил представителям СМИ о том, что было принято несколько решений, выводов, предложений и рекомендаций. В частности, он заявил о том, что после Белград потребует от Брюсселя немедленного ответа на вопрос о том, действуют ли еще Брюссельские соглашения 2013 года, одним из пунктов которого является создания в Косово Содружества сербских муниципалитетов.

«Я хочу услышать это от Европейского союза. Мы задали вопрос Европейскому союзу, есть ли Брюссельское соглашение или нет? Зачем приезжать в Брюссель, если этого соглашения больше нет или только для Приштины оно действует только в тех пунктах, которые ей нравятся, а там где не нравится, они не применяют его?», – задал риторический вопрос президент Сербии.

Также Вучич отреагировал на вчерашнее заявление официального представителя ЕС Петера Стано, призвавшего «обе стороны воздержаться от провокационных действий», заявив, что более не желает слышать обращений к обеим сторонам, когда провокациями занимается только одна из них – Приштина. Потому как, когда в Брюсселе в подобных случаях «обращаются к двум сторонам, то это просто означает, что они хотят защитить албанское чадо или, как они называют его, косовское государство, от сербского гегемона».

«Что такого Сербия сделала вчера? Это мы отправили военную полицию, мы причинили кому-то ущерб, повредили автомобили, распылили слезоточивый газ?», – сказал Вучич.

Также президент Сербии рассказал представителям прессы о том, что Белград не принял предложения ЕС и «стран квинты» (пятерки ведущих западных стран, контролирующих политический процесс на Балканах – США, Великобритании, Италии, Франции и Германии) по «урегулированию» вопроса: Белград признает косовские номера, а Приштина, в ответ, выводит боевиков с севера Косово.

«И то, что они предлагают, означало бы, что мы должны быть счастливы и довольны, и кричать, какое замечательно решение, что они дадут нам временные номера и поставят там свои метки…. Мы за мир, но я не даю согласия на террор, преступления, унижения Сербии», – отметил сербский президент.

Вучич также приветствовал косовских сербов, которые всю ночь и весь день терпели террор албанских спецназовцев. И заверил, что даже если сепаратисты перекроют границы, Белград найдет способ как снабжать сербские анклавы.

«Эти люди – гордость нашего народа, большое спасибо им за то, что они охраняют свои очаги, и Сербия всегда будет с ними», – добавил президент Сербии.

По последней информации на границу с Косово прибыли бойцы 72-й бригады армии Сербии, 63-й десантной бригады, а также военной полиции.