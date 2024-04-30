Новости с украинского фронта говорят о том, что для украинской армии складывается катастрофическая ситуация. Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Меркуриса, российская армия сейчас не будет останавливать нажим и продолжит наступление.

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«Обратите внимание на то, что говорит Песков. Он говорит о том, что на линии фронта растет паника, и это информация из первых рук. Так что украинцы паникуют, у русских есть информация об этом из первых рук, которую русские получают от своих войск на линии фронта, и которая была доведена до самого Кремля. Но затем Песков продолжает говорить, что сейчас очень важно продолжать динамику… Что говорит Песков, так это то, что русские не собираются останавливаться, делать паузу, замедляться. Они чувствуют, что украинцы в этом районе находятся у них на крючке и поэтому момент настал не для того, чтобы ослабить хватку, а для того, чтобы продолжать оказывать давление, другими словами, продолжать наступление», – сказал эксперт.

«Новости из Авдеевки и Очеретино говорят о том, почему они действительно могут паниковать. И комментарии не кого-нибудь, а самого генерала Сырского, который не совсем подтверждает панику, но все же говорят о серьезном оперативном кризисе, из которого паника вполне вероятна. Так что ситуация очень плохая», – заявил Меркурис.