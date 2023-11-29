Ситуация очень сложная. Состояние и качество ВСУ ухудшается – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
29.11.2023 10:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В украинской армии растет количество отказников – более половины личного состава не хотят выполнять приказы командования. Кроме того, растет и количество случаев дезертирства, когда военнослужащие сбегают из расположения на несколько месяцев.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинской армии растет количество отказников – более половины личного состава не хотят выполнять...

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«Ситуация очень сложная. У нас очень большое количество в войсках уклонистов от боевых действий, отказников. Они отказываются выполнять приказ, идти куда-то. Это история с авдеевской промкой, где самостоятельно отошли. Плюс отказываются от выхода на задания, и очень большое количество – за 50%, где-то 55%. Там коррупция, опять же, они скидываются командиру, ползарплаты, получают 30 тысяч – 15 уходит командиру, закрывают глаза», – сказал националист.

 

«Есть случаи дезертирства, за которые не наказывают – ушли, погуляли пару месяцев и вернулся. И все. Понятно, в личное дело записали. Если этот человек не претендует на какую-то публичную деятельность, ему та запись, сами понимаете, до одного места. Поэтому состояние войск и качество войск ухудшается», – заявил Мосийчук.

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