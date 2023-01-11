«Ситуация очень тяжелая», – Луценко призвал не верить украинскому ТВ

Максим Карпенко.  
11.01.2023 08:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Украинцам пора прекращать смотреть организованный Офисом президента марафон одинаковых победных новостей по всем телеканалам и верить в шапкозакидательские лозунги. Россия значительно усилила свои подразделения и создает серьезные проблемы на фронте.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам пора прекращать смотреть организованный Офисом президента марафон одинаковых победных новостей по всем телеканалам...

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«Ситуация тут очень тяжелая. Она еще раз подтверждает правоту тех реалистов, кто уже несколько месяцев подряд предлагает прекратить шапкозакидательство на «едином марафоне».

Мы всегда, с первых дней войны, а особенно с апреля имеем дело с чрезвычайно мощным врагом, и его недооценивать было бы неправильно – и с точки зрения морали, уменьшая подвиг Вооруженных сил Украины, и с точки зрения готовности к следующим боям. Сейчас Россия, по официальным заявлениям, домобилизовала порядка 300 тысяч так называемых мобиков.

Да, их гонят на смерть, да поля перед Бахмутом все усеяны их телами, но это дало им время за два месяца провести обучение. Элементарное, но обучение остальных, и сегодня мы имеем большое количество отмобилизованных, пусть немного, но наученных сотен тысяч врага, которые идут на наши позиции. Честно, я не могу объяснить, почему они так настойчиво и обреченно на смерть идут», – заявил Луценко.

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