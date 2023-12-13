«Ситуация паскудная. Будет очень больно»: на Украине подавлены новостями из Марьинки

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Вчера появилась информация о полном освобождении города Марьинка в ДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил паблик «Танкисты ЮВО».

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«Друзья, очень важная новость из первоисточника! Общими усилиями мы наконец то взяли Марьинку. 2-й стрелковый батальон и разведывательная рота 163-го танкового полка поставили жирную точку в этом долгом противостоянии, именно они поставили на крайнюю точку флаг Российской Федерации и знамя Победы, знамя 150-й стрелковой дивизии», – говорится в сообщении.

Военный обозреватель Борис Рожин высказывается более осторожно.

«Сообщают о дальнейшем продвижении ВС РФ в Марьинке и утрате ВСУ еще части позиций в северо-западной части города. Противник признает потерю позиций, но утверждает, что еще за отдельные позиции на окраинах цепляется, хотя это уже не особо принципиально – основные позиции ВСУ уже к западу от Марьинки. Судя по всему, до официального объявления об освобождении Марьинки недолго осталось. Но подождем официального объявления от МО РФ», – отметил Рожин.

В свою очередь тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, в своем обзоре пишет, что битва за Марьинку близится к завершению

«Подразделения ВС РФ из состава 150-й мсд водрузили флаг над последним домом на Каштановой улице: для полного освобождения города осталось зачистить часть к северу от водохранилища. Поскольку основной состав украинских формирований выведен на запад в Георгиевку, зачистка очагов сопротивления ВСУ на этом участке была лишь вопросом времени. Продвижение к Георгиевке осложнено посадками между двумя населёнными пунктами: ВСУ успели заминировать подступы и оборудовать запасной рубеж. Однако ВС РФ последнюю неделю сконцентрированы на нанесении огневого поражения по Курахово, Максимильяновке и Георгиевке. Поэтому при грамотном использовании штурмовых групп, групп разминирования, а также адекватной организации зачистки вполне возможен относительно быстрый рывок вперёд», – говорится в публикации.

«Тем не менее, бои к северу от Марьинского водохранилища продолжаются: ВС РФ наступают вдоль улиц Ивана Франко и Парижской коммуны. Дальнейшее продвижение ВС РФ без контроля над холмами к северу бессмысленно: сразу после улицы Парижской коммуны располагается пустырь, на котором любое подразделение будет как на ладони. Под контролем ВСУ остаётся около 2% территории города», – добавляет канал Звинучука.

Признает неудачи ВСУ в Марьинке и связанный с ВСУ украинский паблик Deep State, занимающийся составлением фронтовых карт. По словам авторов, русские «захватили южную часть Марьинки».

«Кроме того, враг имел успех южнее самой Марьинки и севернее Новомихайловки. Южнее Новомихайловки враг проводит штурмовые действия, бои продолжаются», – описывает ситуацию украинский тг-канал.

Ситуация на по всей линии боестолкновения характеризуется как «просто паскудная».

«На фоне Марьинки и Бахмута Авдеевка еще демонстрирует стабильность. Если не проделать работу над ошибками, то будет очень больно, если уже не поздно», – предупреждает Deep State.