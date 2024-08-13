Из-за сокращающегося потока рекрутов украинская армия оказалась в крайне невыгодном положении – и способна выставить только 300 тысяч бойцов.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Общая численность украинских войск по всему фронту составляет около 300 тысяч человек . Но они находятся явно в невыгодном положении. Помните, когда началась эта операция, у украинцев было около 250 тысяч, а русских зашло 100-150 тысяч. Они пошли вопреки военной доктрине, которая гласит, что для наступления необходимо трёхкратное преимущество. Но русских было меньше», – сказал аналитик.

«А сегодня это не так, потому что русские постоянно набирают рекрутов. Им не приходится хватать людей на улицах и запихивать в кузов фургона, как это делают украинцы, чтобы набрать рекрутов. Люди подписываются, русские даже подняли цену за контракт, потому что они работают в сфере экономики.

Но суть в том, что они их набирают, обучают. Они тратят по крайней мере шесть месяцев на обучение, в отличие от Украины», – добавил Джонсон.