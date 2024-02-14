Ситуация по Авдеевке решится на этой неделе – Стариков

Вадим Москаленко.  
14.02.2024 08:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Засевшие в Авдеевке подразделения ВСУ испытывают огромные проблемы со снабжением, но и организованно отойти уже не могут.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков корреспондент «ПолитНавигатора».

Засевшие в Авдеевке подразделения ВСУ испытывают огромные проблемы со снабжением, но и организованно отойти...

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«Человек ежедневно выпивает три литра воды, и съедает три килограмма еды. У нас в Авдееве гарнизон десять тысяч, вот и умножьте. Это сколько фур надо привезти. А дорога под боевым контролем. А боекомплект, дизель. И всё остальное.

Есть политическая целесообразность, а есть военная необходимость. Так вот, политическая целесообразность привела нас к такой ситуации, которая есть. А под военной необходимостью отход на заранее подготовленные позиции – это нормально.

Но плановый отход организовать намного тяжелее, чем само наступление. И командиры, которые умеют это делать, они более профессиональные», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что засевшие там подразделения ВСУ не выдержат долго такого напора.

«За ночь по Авдеевкому Коксохиму прилетело около пятидесяти ФАБ. А они бывают 250, 500, 1500, и больше. Так вот, представьте, сколько это прилетело. Бомбить будут как Азовсталь. Та же самая методика будет, как по Азовстали.

Ситуация по Авдеевке решится на этой неделе», – подытожил эксперт.

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