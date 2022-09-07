Под Балаклеей инициатива пока у ВСУ – украинское наступление не захлебнулось

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Новости Украины

Наступление украинских формирований в Харьковской области продолжается. С мест сообщают, что идут ожесточенные бои.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет шеф-редактор русской службы RT Юлия Мартовалиева, ссылаясь на оперативную информацию от своих источников в 40-м отдельном мотострелковом батальоне ВС РФ.

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«Украина применила реактивную систему залпового огня HIMARS по Купянску и Изюму. Купянск под обстрелом второй раз за последние три дня. Украинские чаты предупреждали местных жителей, что нужно спрятаться в подвалах, запастись водой, едой, медикаментами и пауэрбанками. Разрушения в результате попаданий РСЗО — в центре, в жилом секторе у станции Узловая. Разрушения в Ковшаровке. Есть раненые. Изюм трясёт с самого утра. Мирные жители прячутся в подвалах. Не работает рынок: попадания по нему уже были. Обстановка такая же, как была в начале спецоперации. В Балаклее за три последние недели ВСУ пытались разорвать дорогу на Изюм. Сейчас дорога простреливается, в районе Волхова Яра идёт бой. Идут бои за Шевченково, у которого ВСУ развивают танковое наступление. Находящееся в 20 км от него Чкаловское вчера перешло под оперативный контроль ВСУ. Бои очень тяжелые. На некоторых позициях преимущество сохраняет ВСУ», – отмечает Мартовалиева.

При этом военкор Дмитрий Стешин опубликовал скрин сообщения от одного из защитников Балаклеи, который пишет, что держатся лишь благодаря поддержке авиации.

В свою очередь военкор Герман Куликовский (телеграм-канал «Старше Эдды») призывает воздерживаться от победных реляций.

«Друзья, не надо хайпожорить и писать про захлебнувшиеся атаки ВСУ, опираясь на какие-то «источники». На всем протяжении балаклейского сражения идут тяжелейшие бои, инициатива пока у противника, наши бойцы сражаются. Стратегический замысел украинского командования понятен, по крайней мере блогерам-дилетантам и их армейским друзьям. Противник хорошо подготовился (особо в принципе и не таился), всех своих козырей еще не раскрыл и всех сил в основную фазу сражения не втянул», – подчеркивает Куликовский.

Военный обозреватель Борис Рожин не соглашается с циркулирующей среди военкоров версией о том, что на Херсонском направлении ВСУ отвлекали, чтобы нанести удар на Харьковском.

«На Херсонском направлении противник вводил в дело силы общей численностью до 15 тыс. человек. На Харьковском по оценкам на сегодня действуют силы общей численностью до 9 тыс. человек. Атака на Изюмском направлении готовилась параллельно с атакой на Херсон, и для них готовились разные бригады. Планы у ВСУ на Херсонском направлении были самые амбициозные, с выходом к Бериславу, но их реализовать не удалось, несмотря на понесенные потери. Потерпев неудачу с херсонским наступлением, противник ожидаемо пытался активизироваться под Харьковом, где попытки наступления были сорваны, так и успешно нанес ожидавшийся удар под Балаклеей. Почему в данном случае не удалось своевременно купировать подготовку и первый удар противника, со временем узнаем. На текущем этапе главной задачей является стабилизация фронта и восстановление контроля над дорогой Волохов Яр – Балаклея», – пишет Рожин.

При этом ситуация непосредственно под Балаклеей лишь ухудшается.

«В ходе наступления к югу от Балаклеи противник занял Красную Гусаровку к юго-востоку от Байрака», – информирует Рожин.

Тревожную информацию сообщил также военкор Евгений Поддубный:

«В Андреевке, откуда начиналась атака на Балаклею, по словам местных жителей, концентрируется большое количество бронетехники и личного состава противника».