Ситуация после подрыва Крымского моста. Как идёт транспорт на полуостров

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В Крым сегодня прибудет товарный состав с топливом. Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме, пассажирские поезда идут по графику, электричка «Керчь-Анапа» вернулась в расписание с вечера воскресенья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С момента возобновления железнодорожного сообщения по Крымскому мосту прошли уже 16 составов», – сообщил в эфире Первого канала спикер Госсовета республики Владимир Константинов.

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Проезд по автомобильной части Крымского моста по-прежнему открыт только для легковых автомобилей массой до 3,5 тонн. Перед въездом на мост автомобили и пассажиров проходят досмотр.

Со стороны Тамани очередь растянулась на несколько часов, со стороны Крыма очереди практически нет.

Пассажирские автобусы и грузовики переправляются через керченский пролив только на пароме «Лаврентий», который выполняет за сутки 8 оборотных рейсов.

В постоянном режиме курсирует паром «Керченский-2», который перевозит газели и малотоннажные транспортные средства. Для пеших пассажиров на маршруте работают два катера.

Большой паром «Мрия» и малый паром «Ейск», которые собирались запустить уже к вечеру 8 октября, на маршрут не вышли. Суда требуют ремонта.

«Коммерческие паромы, ранее работающие на Керченской переправе, давно покинули акваторию. В регионе остались по факту 4 судна. Два небольших парома «Крымских морских портов», которых много раз хотели уже списать, но каким чудом они уцелели. И два греческих парома «Лаврентий» и «Мрия». На ходу по факту только «Лаврентий», – написал в своем телеграм-канале экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин. – Оператор паромной переправы «Морская дирекция», все эти годы планово распродавала имущество за ненадобностью. Часть имущества была передана в «Крымские морские порты», часть реализована. Руководство «Морской дирекции» все эти годы получало зарплату около 200к и особо не напрягалось. Работа мечты. С началом СВО, повышением уровня террористической опасности никто даже не подумал, о приведении паромной переправы в боевую готовность».

Тем временем Минтранс Крыма предлагает водителям использовать сухопутный маршрут для проезда в другие регионы РФ. Он пролегает через населённые пункты Мелитополь-Мариуполь-Таганрог. Но это касается только грузовых автомобилей.

Пока не ясно, сколько времени займет восстановление обрушившихся пролетов второй ветки моста. Эксперты должны проанализировать состояние опор и самих пролетов, первые результаты должны быть уже сегодня.

«Сроки восстановления мы назовём после инструментального обследования… Будет предварительная информация, а потом мы её проверим. Договорились о том, что ещё проведём физическую нагрузку — есть такой механизм, когда мы загоним технику и проверим, насколько несут несущие конструкции. После этого уже скажем точные сроки восстановления», – сообщил курирующий вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.