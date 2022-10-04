«Ситуация постоянно ухудшается. Противник обладает превосходством во всём»: ВСУ продолжают наступать

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Новости Украины

ВСУ продолжают наступать и в Херсонской области, и на Донбассе, сообщает сегодня утром экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

По его данным, в Херсонской области «противник обладает превосходством во всем, использует даже авиацию».

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Военкор Роман Сапоньков рассказывает следующий подробности по Херсонской области:

«У меня из знакомых подразделений почти все вышли на связь, потери маленькие. Мужики бились как львы, но в этот раз боевая удача отвернулась… Чудес не бывает, какими бы героями не были наши воины, если деревню обороняет 15 человек, а противник семь месяцев подряд долбит подразделения атаками и артобстрелами, то рано или поздно подразделение утратит боеспособность… Подразделения 126 бригады с марта месяца в боях. Бойцы в лучшем случае съездили в отпуск на 5 дней. Семь месяцев на передовой без сменяемости. Постоянные бои, ранения, из состава семь месяцев подряд выбивало опытных и обстрелянных. В конце августа эти же мужики выбили 128 Закарпатскую бригаду ВСУ так, что там объявляли траур. После этого на позициях оставили тех же людей. Укры провели ротацию, вывели 128 на отдых, пригнали дополнительные танковые подразделения и спустя месяц выбили наших с позиций», – пишет Сапоньков.

По его словам, ВСУ использовали тактику вклинения между опорниками в деревнях и посадках, пользуясь «условиями дикого дефицита пехоты» у россиян.

«Противник за месяцы разведки нащупал места, где можно просочиться между опорниками… Далее ввод в порыв мобильных подразделений… Опорники держались, но моментально, в течение первых часов, оказывались в окружении, бились до исчерпания БК и вырывались с боем. Причём, у укров было так мало сил, что окруженцев особо даже не ловили, к нашим вышло большинство», – утверждает Сапоньков.

Он также обращает важную деталь, свидетельствующую о техническом превосходстве противника, которого на протяжении многих лет российские эксперты на ТВ предпочитали «закидывать шапками».

«Парни с мест массово докладывают, что на технике врага были нанесены наши тактические знаки различия, т.е. «Z» и «V», что внесло сумятицу в первые часы боя, когда фронт рухнул. Если это так, то значит у врага есть американская сетецентрическая система управления боем, когда всё подразделения на поле боя завязаны в сетку и отмечены на компьютерах, даже на уровне рот, не говоря уже о батальоне-полке».

Военкор Дмитрий Стешин называет сложившуюся ситуацию результатом ошибки Генштаба.

«Одна из главных ошибок СВО с нашей стороны – летняя менопауза, во время которой война превратилась …в войну, причем позиционную. Для нас в первую очередь. Но, численность бойцов не изменилась… 2 человека на участок фронта под Херсоном… Почему Генштаб зевнул эту качественную трансформацию? Не знаю, наверное, судя по докладам, все выглядело звиздато. Как пошутил невесело мой воюющий товарищ… – «мы наступали в конце лета, но по 3 сантиметра в день». Теперь все сделалось наоборот. По моему инсайду, пополнение наших обескровленных и вымотанных войск произойдет не раньше чем через столько-то недель. Укропы получили передышку и используют ее на всю катушку. Я бы на их месте не сильно радовался, а нам не стоит паниковать. Впрочем, никто и не паникует. Сейчас у нас «наступально-оборонительные операции Миус-фронта». 42 год, примерно. А что было после 42 года?» – пытается подбодрить аудиторию Стешин.

Замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов, тем временем, выступил с традиционным заявлением: «В Херсоне всё спокойно и никакой паники нет».

А его шеф Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live» заверил, что «прорыв длился недолго, когда авиация начала работать, уничтожено очень много украинской бронетехники и личного состава».

В реальности же ВСУ за последние дни продвинулись на десятки километров вдоль Днепра.

Военкор Сапоньков предупреждает об угрозе дальнейших атак ВСУ. По его данным, задумка Киева – «выход в тыл Новой Каховки создаст такой кризис обороны, что с Херсона мы сами уйдём. А взять Херсон целым без боя – голубая мечта ВСУ».