«Ситуация повторяется» – на 2025 год Рада примет такой же невыполнимый бюджет

На 2025 год украинский парламент запланировал такой же лживый и невыполнимый бюджет, как и на 2024.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат от фракции «Голос» Владимир Цабаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На финансирование сектора безопасности и обороны не хватает более чем полтриллиона гривен. Но это не было новостью для нас год назад. Я специально открыл стенограммы заседания, где были четкие расчеты, где многие коллеги говорили о том, что в бюджете 2024 года расходы, которые предусмотрены, не покрывают полную потребность финансирования ВСУ. Тогда у нас не было уверенности, что у нас будет достаточно доходов и достаточно финансирования. Это означает, что бюджет, который мы тогда принимали, с самого начала был нереалистичен. Это просто был бюджет для того, чтобы соблюсти законодательство, чтобы проголосовать хоть что-то, чтобы мы начали хотя бы первый квартал или первые два квартала жить как страна по этому бюджету», – сказал Цабаль».

«К чему я это все веду? А к тому, что мы получили бюджет на 2025 год, и ситуация повторяется. Для тех, кто не любит считать, не любит учиться, просто, посмотрите на две цифры: на расходы того бюджета, который был подан, – и расходы бюджета этого года. Так вот, расходы бюджета 2025 года ниже, чем расходы бюджета в этом году после принятия этого законопроекта. У меня вопрос: а как нам понимать, хотя бы примерно, на что мы выйдем в 2025 году? Я понимаю, что это, наверное, не бюджет, но у меня обращение и к правительству, и к Министерству финансов… Если можно было бы иметь хоть какие-то расчеты, чтобы мы хотя бы примерно понимали, какой будет законопроект через год, то есть на какие финальные цифры примерно мы выйдем в 2025 году с учетом тех потенциальных изменений, которые мы будем принимать ровно через год, а скорее всего раньше», – добавил депутат.