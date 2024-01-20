«Ситуация продолжает ухудшаться по всей линии фронта», – генерал

Вадим Москаленко.  
20.01.2024 16:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Из-за истощения резервов ситуация продолжает ухудшаться по всей линии фронта.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за истощения резервов ситуация продолжает ухудшаться по всей линии фронта. Об этом в эфире...

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Ведущая попросила прокомментировать ситуацию на основных участках фронта.

«Усложнилась ситуация в районе Купянска, Авдеевка, Лиманское направление. Очень непростая ситуация наших солдат, которые удерживают плацдармы на Херсонском направлении.

Так или иначе, враг собирает силы, накапливает резервы, и улучшает свою ситуацию на тактическом уровне», – сказал Романенко.

Он подчеркнул, что без пополнения резервов украинская армия не сможет долго продолжать бои такой интенсивности.

«А на перечисленных направлениях ситуация усложнилась ещё сильней. И по количеству штурмов в сутки, там больше ста двадцати. Идут активные боевые действия.

И надо всеми силами помогать ВСУ, чтобы появились резервы, которые позволили бы противостоять врагу», – добавил генерал.

Как известно, власти Украины начали осуществление насильственной мобилизации с целью набора в ряды ВСУ 500 тысяч новобранцев – ими режим Зеленского-Залужного планирует «затыкать дыры» на фронте в условиях огромных потерь. При этом многие обученные части Киев продолжает удерживать в резерве, в том числе, с целью защиты чиновников в случае повторного наступления России на столицу.

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