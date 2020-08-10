«Ситуация с Белоруссией – это политический провал России» – Михеев

10.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Работа Москвы в отношении братских республик, заключавшаяся в налаживании хороших отношений с лидерами и завязка на деньгах олигархов, потерпела провал.

Это прямое следствие того, что Россия, в первую очередь, должна была работать с широкими массами населения тех стран, в которых есть русские интересы.

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Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Один из очевидных изъянов политики России – это ставка на отношения между лидерами государств. Да, в какой-то момент это работает, но с какого-то момента это перестаёт работать. Да, есть какие-то моменты доверительности, но есть и риски, потому что, если вы в какой-то момент договариваетесь с лидером, завтра этот лидер может сделать финт ушами и всё разваливается, значит этого недостаточно, мягко говоря, недостаточно.

Далее, к примеру, как было с Украиной, – ставка на то, что украинский олигархат зависит от отношений с Россией, поэтому всё будет хорошо, иными словами – ставка на деньги, при этом отсутствие более или менее адекватной работы с широкими массами населения.

Мы говорим, что у нас есть симпатия с Белоруссией, а что – с Украиной не было симпатии? Если отмотать лет на 15, что – на Украине не было симпатий к России? Разве в 1991 году, когда там проходили референдумы, разве не говорилось о том, что «с Россией будут прекрасные отношения». А куда всё это делось? Да, работают наши недруги, но вопрос в том, где мы работаем?

Я понимаю, что это заезженная пластинка, и всё это не раз повторяли. Но если это опять повторяется – значит это так и продолжает не работать! Значит этим надо заняться с нашей стороны», – заявил Михеев.

Также политолог подчеркнул, что главное, чего лишился президент Белоруссии Лукашенко из-за своих действий – это симпатии миллионов россиян.

«Потому то, что произошло сейчас с Белоруссией – это большой успех наших врагов. И наша общая неудача – и наша, и белорусов – то, что мы допустили подобную ситуацию и то, что она сработала.

Да, я согласен, что может быть ситуация развернётся в другую сторону, и мы увидим, что, сработав на таком коротком отрезке, – в долгую она даже заставит Лукашенко иметь более тесные отношения с Россией, поняв, что он фактически оказался в подвешенном состоянии.

Но репутация Союзного государства и в том числе интеграции Лукашенко и всякие отношения – подорваны. Потому, что точно пострадало – это, во-первых, доверие между нашими странами и между лидерами, и второе, ощущение того, что мы с Лукашенко в одной лодке, что у нас общая судьба.

Потому что, я не знаю, Лукашенко понимает или нет, он лишился симпатии миллионов россиян», – заключил Сергей Михеев.