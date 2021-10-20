Ситуация с электроэнергией на Украине скатилась в мрачные 90-е – экономист

Несмотря на заверения властей о готовности Украины к зиме, все понимают, что из-за нехватки угля может возникнуть дефицит электроэнергии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация крайне непростая. Даже если абстрагироваться от аукциона по Белоруссии, от конкретных перспектив покупки электроэнергии, у нас впервые за последние годы такой разнобой, когда власть убеждает граждан, что всё в порядке, всего хватит, и зима будет тёплая.

Но при этом граждане, пользуясь потоками информации, понимают, что не хватает угля, не хватает газа, что, скорее всего, будет холодно, скорее всего, будут отключение электроэнергии, температура батареи будет ниже необходимых нормативов. Всё это напоминает, скорее, девяностые годы, когда у нас время от времени пропадала электроэнергия – почему-то обязательно, когда граждане приходили после работы домой, готовили ужин, всё отключалось и зажигали свечи. Такие грустные аналогии.

Если бы это была ситуация, когда власть говорит, что всё готово к зиме, оппозиция её критикует, что всегда происходит. Но в данном случае те же вполне официальные источники массовой информации, которым власть не препятствует для работы, рассказывают, что плохо в энергетической сфере, чтобы перспективы у нас будут ещё хуже.

У нас каждый день информация о том, что кто-то обещал атомные станции включать на полную мощность, и что-то ещё совершенно невообразимое. А если добавить пандемию, локдауны и другие проблемы, то мы скатываемся в совершенно непредсказуемую ситуацию.

Я помню, как был в Ереване в 2003 году, когда у них стояли буржуйки в каждом из домов, когда не было деревьев в парках, когда отсутствовали двери в подъездах и лавочки в парках, всё деревянное было убрано и использовалась для того, чтобы топить для обогрева. Конечно, я думаю, что у нас не дойдёт до такого, но такие совершенно грустные аналогии проскальзывают», – подытожил Алексей Плотников.