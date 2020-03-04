«Ситуация с эпидемией – приговор действующей власти» – украинский медик

04.03.2020, Киев, Игорь Петров

Украина ничего не сделала, чтобы подготовиться к распространению эпидемии короновируса, хотя было три месяца, чтобы принять соответствующие меры.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы видим, что происходит в Черновцах. Были опубликованы фотографии из инфекционного отделения областной больницы – это палаты-полубоксы, советские, с деревянными перекрытиями. У медперсонала вообще нет средств индивидуальной защиты. Хирургические костюмы и маски они приобретают за свой собственный счет.

Все, что происходит – это приговор действующей власти. Виктор Ляшко, которого почему-то называют главным санитарным врачом, не сказал, проинформировал ли он, в соответствии с нормами международных санитарных правил, Румынию и Китай – согласно международных санитарных норм Украина должна проинформировать те государства, в которых находились заболевшие.

Еще раз повторю – это приговор действующей власти. Они показали свою некомпетентность. Они бездействовали три месяца!

Комиссия по ЧС при Кабмине не подняла вопрос о выделении средств из резервного фонда. Не готовы – ни палаты, ни боксы инфекционные. У нас нет средств индивидуальной защиты для медперсонала. Нет лекарственных средств. Нет соответствующей техники. В реанимациях – один аппарат искусственной вентиляции легких на два человека», – сказал он.