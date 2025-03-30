Ситуация с Европой будет только ухудшаться, ждать помощи и войск наивно – Бортник
К тому времени, пока Украина дойдёт до вступления в ЕС, Европа уже будет совсем не та, какую так желали украинские майданщики.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Планы Урсулы фон дер Ляйен на перевооружение Европы то ли на 800, то ли на 400 млрд не были поддержаны и Италией, и Испанией, многие другие страны (не Венгрия со Словакией!) выступают против этого из-за того, что у Европы сегодня пустой кошелёк.
Да, можно увеличивать государственные долги, но эти решения надо принять, и они будут наталкиваться на очень серьёзную критику оппозиции.
Сегодня Европа не может найти деньги даже для своего перевооружения, своей обороны, вынуждена вести переговоры с Турцией, у которой есть боеспособная армия.
И в этой части надеяться на то, что Европа сможет увеличить Украине военную помощь или выступить в роли США, или отправить за свой счёт большую миротворческую миссию, очень наивно. Тем более, что экономическая ситуация вокруг Европы будет дальше ухудшаться», – сказал Бортник.
«Европе необходимо просто кардинально меняться, отказываться от многих социальных стандартов, льгот, от того образа благополучной Европы, который она несла все эти годы под защитой, под покровительством США, имея возможности направлять огромные средства на социальное и экономическое развитие.
Всё это необходимо сейчас перекраивать, перестраивать, милитаризироваться – для того, чтобы выжить в будущем.
Поэтому, как мы раньше неоднократно шутили, что Европа к которой мы идём, в момент, когда мы придём в Европу, может быть не та Европа, которую мы уже хотим», – заключил политолог.
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