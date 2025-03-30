Ситуация с Европой будет только ухудшаться, ждать помощи и войск наивно – Бортник

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К тому времени, пока Украина дойдёт до вступления в ЕС, Европа уже будет совсем не та, какую так желали украинские майданщики.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Планы Урсулы фон дер Ляйен на перевооружение Европы то ли на 800, то ли на 400 млрд не были поддержаны и Италией, и Испанией, многие другие страны (не Венгрия со Словакией!) выступают против этого из-за того, что у Европы сегодня пустой кошелёк. Да, можно увеличивать государственные долги, но эти решения надо принять, и они будут наталкиваться на очень серьёзную критику оппозиции. Сегодня Европа не может найти деньги даже для своего перевооружения, своей обороны, вынуждена вести переговоры с Турцией, у которой есть боеспособная армия. И в этой части надеяться на то, что Европа сможет увеличить Украине военную помощь или выступить в роли США, или отправить за свой счёт большую миротворческую миссию, очень наивно. Тем более, что экономическая ситуация вокруг Европы будет дальше ухудшаться», – сказал Бортник.