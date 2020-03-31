31.03.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, Экономика, Энергетика
Просмотров:

Ситуация с нефтью оказалась для РФ далека от катастрофической




У России хватает резервов на ближайшие три года, чтобы продержаться в условиях падения цен на нефть.

Об этом в интервью французскому журналу «Ле Пуэн» заявил бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, профессор экономики в Институте политических исследований РАН Сергей Гуриев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он критикует и называет «не слишком умным расчетом» решение России ввязаться в нефтяную войну с Саудовской Аравией, но при этом говорит, что у РФ вполне достаточный запас прочности.

«В российский бюджет заложена цена в 42 доллара на баррель нефти, а не 20 долларов. Тем не менее, ситуация не катастрофическая. У Москвы все еще есть большие финансовые резервы. Рубль имеет гибкий обменный курс, так что падение цен на нефть вызывает падение стоимости национальной валюты, но, параллельно, увеличит суверенный фонд. Таким образом, у России достаточно резервов на ближайшие три года», – подчеркнул Гуриев.

Он не исключает, что Саудовская Аравия и Россия в конечном итоге смогут договориться, после чего цены на нефть пойдут вверх.

«Но если Эр-Рияд захочет продолжить воевать, то он вооружен лучше, чем Россия, за счет больших запасов нефти и, особенно из-за низкой стоимости производства по сравнению с Россией. Таким образом, Саудовская Аравия может сражаться на этом поле столько, сколько пожелает», – утверждает экономист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть