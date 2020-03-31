Ситуация с нефтью оказалась для РФ далека от катастрофической

31.03.2020, Москва, Олег Кравцов

У России хватает резервов на ближайшие три года, чтобы продержаться в условиях падения цен на нефть.

Об этом в интервью французскому журналу «Ле Пуэн» заявил бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, профессор экономики в Институте политических исследований РАН Сергей Гуриев.

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Он критикует и называет «не слишком умным расчетом» решение России ввязаться в нефтяную войну с Саудовской Аравией, но при этом говорит, что у РФ вполне достаточный запас прочности.

«В российский бюджет заложена цена в 42 доллара на баррель нефти, а не 20 долларов. Тем не менее, ситуация не катастрофическая. У Москвы все еще есть большие финансовые резервы. Рубль имеет гибкий обменный курс, так что падение цен на нефть вызывает падение стоимости национальной валюты, но, параллельно, увеличит суверенный фонд. Таким образом, у России достаточно резервов на ближайшие три года», – подчеркнул Гуриев.

Он не исключает, что Саудовская Аравия и Россия в конечном итоге смогут договориться, после чего цены на нефть пойдут вверх.

«Но если Эр-Рияд захочет продолжить воевать, то он вооружен лучше, чем Россия, за счет больших запасов нефти и, особенно из-за низкой стоимости производства по сравнению с Россией. Таким образом, Саудовская Аравия может сражаться на этом поле столько, сколько пожелает», – утверждает экономист.