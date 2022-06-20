Ситуация с «Тайрой» обнажила родовую ошибку в работе власти с обществом – Уралов

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Новости Украины

Отсутствие каких-либо комментариев со стороны командования о возмутившем общественность обмене нацистки «Тайры» создаёт впечатление, что власти России по выходным СВО не проводят.

Об этом в рамках дискуссионного вечера объединения в Санкт-Петербурге заявил политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с «Тайрой» – прекрасная иллюстрация бездарной работы с обществом. Для начала наши пропагандисты накачали непонятную мифологию. Совершенно непонятно – правда или нет, брала она кого-то в заложники или нет. А потом, в результате внутриэлитарного договорняка, что-то произошло. И киевская сторона нанесла мощнейший психологический удар. Войны-то – не информационные, а в первую очередь, когнитивные. Они направлены на то, чтобы ударять по обществу и погружать его в состояние депрессии, раскола и всего остального. Иллюстрация с «Тайрой» – самый лучший пример того, как мы бездарно работаем с нашим обществом», – заявил Уралов.

Политолог призвал российское правительство начать выстраивать конструктивный диалог с народом.

«Нашим начальникам нравится, когда 80% (населения – ред.) поддерживают – ура-ура. А когда сложная ситуация – оказалось, что и объяснить не можем. Завтра, может быть, и объясним – а что, на выходных у нас не работают, получается? У нас спецоперация на выходных не проходит? Мы отлеживаемся. Бред же! Ситуация с «Тайрой» обнажила нашу родовую ошибку. Всегда же говорю, миропорядок – мир в обществе, порядок в государстве. Порядок в государстве можем обеспечить, а с миром в обществе – полная задница. Мы не можем честно научиться разговаривать с нашим обществом. И даже если что-то есть, нужно просто честно выйти и об этом рассказать», – подчеркнул эксперт.