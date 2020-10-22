Ситуация с тяжелыми БПЛА в РФ начинает медленно выправляться
Россия пока серьезно отстает от ведущих производителей ударных беспилотных аппаратов, но пытается наверстать упущенное.
Об этом «Московскому комсомольцу», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
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«Пробел размером в пару десятилетий в разработках по тематике беспилотных систем тяжелого класса стал основной причиной отставания России в этой области. Он был дополнен общим падением потенциала отечественной промышленности и неблагоприятной, причем перманентно усугубляющейся, финансово-экономической и геополитической ситуацией», – сказал эксперт.
«Только сейчас ситуация с тяжелыми беспилотниками в России начинает медленно выправляться. Начались поставки Минобороны беспилотных систем с аппаратами MALE-класса «Орион» разработки компании «Кронштадт». Безусловно, первоначальные малые партии надо увеличивать и, надеюсь, это будет сделано», – резюмировал Федутинов.
Напомним, что ударные беспилотники турецкого производства неплохо зарекомендовали себя на полях сражения в Сирии и Ливии. Также турецкие дроны не в последнюю очередь обеспечили успешное продвижение азербайджанской армии в Нагорном Карабахе в ходе нынешних боев.
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