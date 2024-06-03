Ситуация с водой в Крыму остаётся непростой

В крымских водохранилищах накоплено около 260 миллионов кубометров воды, что равно годовому использованию для питьевых нужд.

Однако это не постоянная величина – вода испаряется и уходит в землю, а компенсирующих притоков очень мало, и уже к осени запасы могут значительно сократиться, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Весь прошлый год Крым использовал остатки днепровской воды, которую успели закачать до подрыва плотины Каховской ГЭС. По системе Северо-Крымского канала вода из Каховского водохранилища заполняла наливные водоёмы, питающие весь Восточный Крым. Теперь система водообеспечения возвращается в режим использования внутренних источников.

«В наливные водохранилища Восточного Крыма, которые заполняются по системе Северо-Крымского канала, закачено более 60 млн кубометров. Планируется в этом году подать порядка 58 миллионов, и наполнение продолжается. В соответствии с утверждённым планом с января по июнь уже подано 27 миллионов кубометров воды. Мы еще 20 тысяч гектаров полей обеспечим водой», – отмечает зампредседателя Государственного комитета по водному хозяйству Крыма Ахмед Османов.



С 2015 года, как только растаяли надежды получить днепровскую воду, всю систему водоподачи перестроили на автономные источники. Паводки с горного массива Караби поступают в Тайганское водохранилище и дальше по руслу реки Биюк-Карасу доходят до Северо-Крымского канала, чтобы по системе насосных станций и гидроузлов оказаться в Феодосийском и Станционном водохранилищах, обеспечивающих Феодосию, Судак, Керчь.

Параллельно построили три мощных водозабора на Севере Крыма – Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский, которые способны давать до 135 тыс куб воды в сутки. Эту воду также по руслу канала доводили до водохранилищ. Но когда в Крым вернулась днепровская вода, скважины остановили. А для сокращения потерь рядом с руслом Северо-Крымского канала стали строить тракт водоподачи с прямым выходом на водоочистные сооружения Феодосии и Керчи.

Длина новой магистрали превышает 200 км, и к концу прошлого года трубу уже подвели к Феодосии. Загвоздка была в насосных станциях, где по проекту должно было быть иностранное оборудование, но использовать нужно отечественное. Тем не менее, подрядчик АО «ОЭК» уверял, что в случае необходимости доведет воду до сбросной камеры во Владиславовке и дальше по руслу канала она дойдет до потребителя.

Южный берег Крыма на случай засухи должен был получить дополнительные водохранилища на естественных источниках – реке Марта и реке Улу-Узень. Оба водоема на 8 млн куб дополнили существующие запасы в Счастливенском и Загорском водохранилищах Ялты и Изобильненском Алушты. Но пока даже о разработке проекта ничего не слышно. Со строительством дополнительного водохранилища для Симферополя тоже ничего не понятно – от него отказались в силу того, что в карьере, который планировали заполнить водой, еще добывают щебень, а нужный объем даст Бештерек-Зуйский водозабор, который тоже не вышел на полную мощность. В его воде много песка, и требуются дополнительные фильтры, которые удорожают стоимость такой воды для потребителя.

Пока Симферополю достаточно запасов трех водохранилищ и резервов из водозаборов в Западной части Крыма.

Главный водоём, предназначенный для обеспечения Симферополя и Севастополя – Межгорное водохранилище. Его чаша стоит пустой с момента «водной блокады» Крыма, и несмотря включение в план преодоления вододефицита, к ремонту «межгорки» не приступили. Задача у гидроинженеров не простая – под водохранилищем находятся карстовые полости, куда уходит вода, как только ее объем превышает 30 млн куб. Всего в Межгорном может храниться 50 млн куб.

Крымский гидрометцентр подсчитал, что в мае большинство рек недобрали осадков и значительно – Салгир и реки Южного берега получили максимум 25% от нормы. В итоге в водохранилищах, которые построены на природных источниках, собрано 176 млн куб воды, и это меньше на 14 млн куб, чем в апреле. В июне ждать значительных притоков явно не стоит.