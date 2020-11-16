Ситуация с водой в Крыму стала еще хуже – власти вновь ужесточают график подачи

16.11.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму сложилась крайне сложная ситуация с водоснабжением. Питающее столицу полуострова Симферопольское водохранилище обмелело с проектных 36 миллионов кубометров до 7-ми. При этом, приток воды практически прекратился. Это привело к тому, что власти снова вынуждены ужесточать графики подачи воды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, по словам главы ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, с завтрашнего дня по вторникам, средам и четвергам население Симферополя будет получать воду по два часа в день утром и вечером вместо четырех часов.

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«Мы каждый день с тревогой наблюдаем срабатывание воды в наших водохранилищах, притоки практически прекратились. Мы не имеем возможности сработать до нуля все водохранилища и месяц ждать, когда в город придёт вода. Через неделю я уже буду принимать решение, с каким предложением мы будем выходить к главе Республики Крым для того, чтобы нам продержаться до полной реализации мероприятий, которые стабилизируют водоснабжение в городе», – заявил Баженов.

По словам сенатора Сергея Цекова, режим жесткой экономии может продлиться на полуострове еще два-три года, до тех пор, пока водообеспечение из водохранилищ и скважин не будет подстраховано опреснительными станциями и альтернативными источниками.

«Не стоит ждать, что вода появится внезапно – для этого необходимы работы, они ведутся. Это вопрос, который, к сожалению, не решается быстро, но он решается постепенно – бурятся новые скважины, переходы из одной системы подачи воды в другую и так далее.

К сожалению, мы видим, что осадков очень мало, а если они и выпадают, то не в тех регионах, которые обеспечивают водой водохранилища естественного стока. Конечно, тут можно делать только одно – еще больше экономить воду.

Когда решится вопрос? Ну, будем надеяться, что пойдут дожди, которые позволят наполнить наши водохранилища. Здесь все должны понимать, что в данном случае эту проблему нужно решать сообща. Имеются в виду и граждане, которые должны очень экономно относиться к расходованию воды. Все равно мы выйдем из этой проблемы. Я уверен, что через два-три года у нас будет устойчивое водоснабжение», – заявил Цеков в комментарии «ПолитНавигатору».