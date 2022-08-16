Ситуация с ЗАЭС лишний раз доказывает обоснованность начала СВО – мнение

16.08.2022  10:27 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ свидетельствуют о том, что если бы Россия не начала СВО, Киев пошёл бы уничтожать ДНР и ЛНР, угрожая Кремлю грязной ядерной бомбой, чтобы Москва не вмешивалась в процесс геноцида жителей Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ свидетельствуют о том, что если бы Россия не...

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«Как мы видим по ситуации с ЗАЭС, та аргументация по поводу попыток Украины получить ядерное оружие, которая озвучивалась Кремлем и Министерством обороны (подтвердилась – ред.)… Некоторые заявляли, что это – «пугалки», «пропаганда», но мы видим по ситуации с ЗАЭС, что если бы была бы у них грязная ядерная бомба, как бы они себя вели.

Очевидно, они бы шантажировали Россию попытками ударов. А если бы Россия не начала СВО, они бы начали операцию по ликвидации республик Донбасса и шантажировали Россию:

«Если вы придете на помощь Донбассу, мы эту бомбу где-нибудь применим в Белгородской, Курской области». Соответственно, они бы так прикрылись от России, чтобы добиться ликвидации ЛНР и ДНР», – рассуждал эксперт.

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