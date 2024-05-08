Ситуация сложная, у России – преимущество на фронте, – генерал Кривонос

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Российские резервы, размещенные вдоль северных границ Украины, могут оттянуть на себя украинские войска с других участков фронта, где сейчас и без того сложная ситуация.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Сум и Харькова, то в ближайшие дни россияне имеют определенное количество сил и средств, которые они размазали по территории Брянской, Белгородской и Курской областей, и этого явно недостаточно для начала боевых действий. Но это может дать возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания наших сил и средств от российско-украинского фронта. И это они делают достаточно эффективно. Что касается других участков фронта, то ситуация в данный момент достаточно сложная, россияне имеют мощное преимущество в количестве артиллерии, господство в воздухе и в количестве людей, которые ведут наступательные действия на определенных участках фронта. Одна из главных задач, которые должна сейчас решать власть, – это не только обеспечение нужным количеством оружия наших парней на переднем крае, а еще и обеспечение людьми, которые могли бы заменить тех людей, которые сейчас воюют в окопах», – заявил Кривонос.