«Ситуация стабильно тяжелая, теряем города» – в Киеве уже не знают, чем успокоить население

Вадим Москаленко.  
11.05.2024 00:07
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Уже на протяжении нескольких месяцев ситуация у ВСУ настолько тяжелая, что пропагандистам даже нечего рассказать населению.

Об этом в эфире «Общественного радио» заявил майор запаса, участник карательной операции против ЛДНР Алексей Гетьман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже на протяжении нескольких месяцев ситуация у ВСУ настолько тяжелая, что пропагандистам даже нечего...

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«Комментируя ситуацию на линии фронта, мы каждый день говорим, что ситуация тяжелая. И если говорить это каждый день на протяжении нескольких месяцев, люди к этом привыкают – стабильно тяжелая. И уже не вкладывают тот смысл, который имелся в виду», – сказал Гетьман.

«А когда слово «тяжелая» начинают интерпретировать, что это может быть потеря населённого пункта или больших территорий, начинаются панические настроения – а как же так? Возможно, стоит менять риторику, и не говорить каждый день слово «тяжелая». Но что тогда говорить?» – добавил АТОшник.

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